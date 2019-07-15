AB’nin gündemi Türkiye’ye karşı tedbirler

Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarına karşın alacağı önlemler bugün Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısında görüşülecek.

Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığına toplanacak konsey Türkiye’ye karşı alınacak tedbirleri ele alacak.

Cyprus Mail’in haberine göre, ilk etapta AB’nin Türkiye’ye AB uyum çalışmaları kapsamında önümüzdeki yıl vermesi beklenen yardımlardan 146 Milyon Euro kesinti yapılacak.

Yaptırımlar arasında, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetleri tekrar gözden geçirilecek ve AB üst düzey yetkilileri ve Türkiye arasında ekonomi, enerji, ulaşım ve tarım konularında gerçekleşen görüşmeler askıya alınacak. Ayrıca Avrupa Birliği –Türkiye Cumhuriyeti arasındaki havacılık anlaşması da dondurulacak.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun da, Türkiye ile işbirliği yapan kişi ve şirketlere karşı bazı tedbirler alması bekleniyor.