ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Tatar’ı kutladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Garber, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ersin Tatar’ı aradım ve Kıbrıs Türk lideri olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettim” ifadesini kullandı.

Garber, ABD’nin Ersin Tatar’la çalışmayı ve çözüm müzakerelerinin erken zamanda başlamasını sabırsızlıkla beklediğini de belirtti.