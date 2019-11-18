ABD’de Kıbrıs için ‘Dışişleri’ zirvesi

Washington’a çalışma ziyaretinde bulunan Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, bügün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. ABD Dışişleri Bakanlığında yer alacak olan görüşme yerel saatle 13.00’te (Kıbrıs saatiyle 20.00’de) gerçekleşecek.



Kıbrıs ve ABD arasında Kasım 2018’de “niyet beyanı” imzalanmasının birinci yıldönümü vesilesiyle Kıbrıslı Bakan, ABD Dışişleri Bakanı’nın daveti üzerine bu ülkede bulunuyor. Görüşmenin ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve enerji konuları dâhil Doğu Akdeniz bölgesindeki durum üzerinde odaklanması bekleniyor.



Bu arada, Mike Pompeo’nun Nikos Christodoulides’i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendireceği belirtiliyor.



Kıbrıslı Bakan ABD ziyareti sırasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Matthew Palmer ve enerji konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile de görüşecek.