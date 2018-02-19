975 kişiye ceza!

Ülke genelinde polis tarafından 12 – 18 Şubat tarihleri arasında yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 975 kişi suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 363’ü süratli, 6’sı tehlikeli, 22’si dikkatsiz, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız, 26’sı sürüş ehliyetsiz,10 ‘u muayenesiz, 33’ü sigortasız, 28’i alkollü, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 152’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak,70’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Bu arada ayni tarihleri kapsayan süre içerisinde, 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 26 kişi yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 379 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 22, Mağusa 18, Girne 14, Güzelyurt 5 ve İskele 4 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 975 trafik suçu tespit edildi.