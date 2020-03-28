"90 kişiyi daha getirdik"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’ye yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde 90 vatandaşın geldiğini belirterek bu kişilerin 70’nin öğrenci ve öğretmen olduğunu, 20 kişinin de çeşitli sağlık nedenleri ile Türkiye’de bulunan vatandaşlar olduğunu açıkladı.

Bakan Atakan, gelen uçakta büyük miktarda sağlık malzemesinin de geldiğini belirtti.

Gelenler arasında 2 vatandaşın, ameliyat geçirmeleri gerekmesi nedeniyle 14 günlük karantina süresini Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçireceklerini ifade eden Bakan Atakan, diğer 88 kişinin de 14 günlük karantina sürecini İskele’de bir gözlem merkezinde geçireceklerini dile getirdi.

Bugüne kadar uygulanan karantina sürecinin bugün öğlen gelen 88 vatandaşa da aynı şekilde uygulanacağını yineleyen Bakan Atakan, ülkede 7 gözlem merkezi olduğunu ve yaklaşık 800 kişinin bu gözlem merkezlerinde karantinada bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar karantina merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına da dikkati çeken Bakan Atakan, “Önümüzdeki günlerde karantina uyglamaya başlanmasından sonra ilk 14 günlük karantina sürecini dolduracak olan vatandaşlar var. Onları evlerine uğurlamaya başlayacağız” dedi.