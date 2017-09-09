“9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” sona eriyor
Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) düzenlediği “9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” bu akşam tamamlanıyor.
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Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) düzenlediği “9. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Festivali” bu akşam tamamlanıyor.
Göçmenköy Parkı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak programda Grup Saki, YDÜ Modern Dans Grubu, Oya Değer Zumba, Tango Siempre, Dance Base ve Lefkoşa Folklor Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Folkestra müzik grubu sahne alacak.
Festival, 6 Eylül’de başlamıştı.
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