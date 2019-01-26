9 mahkumdan toplu firar girişimi, tüm koğuşa ceza

Devrim DEMİR

Sorunlarla gündemden düşmeyen İçişleri Bakanlığı sorumluluğundaki Merkezi Cezaevi firar girişimi ile kaynıyor. Merkezi Cezaevinde E koğuşunda kalan aralarında cinayetten, uyuşturucudan ve farklı suçlardan mahkûm olan 9 mahkûmun firar girişimi gerçekleşmeden engellendi.

Topluca firar girişimi, gardiyanların bilgisine getirilince, olay Cezaevi Müdürüne aktarıldı.

7 Ocak tarihinde gerçekleşen olayın ardından, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem E koğuşundaki 51 mahkûm ve tutuklu ile ilgili 1 ay haberleşme yasağı emri verdi.

Cezaevindeki yakınlarından haber alamayan mahkûm ve tutuklu yakınları YENİDÜZEN’e ulaştı.

Yakınları ile ilgili bilgi alamadıkları için endişeli olduklarını belirten aileler, Cezaevi yönetiminin 51 kişiyi sorgulamadan hepsine aynı cezanın verilmesinin adil olmadığını kaydetti.

Haberleşme kısıtlaması, iş yasağı verildi

YENİDÜZEN’e ulaşan aileler, firar girişiminin 7 Ocak tarihinde fark edildiğini ve yaşanan olayın hemen ardından cezaevi yönetiminin E koğuşu ile ilgili bir takım tedbirler aldıklarını öne sürdü.

Aileler, Cezaevi Müdürünün suçlu kişileri bildiği halde suçlu suçsuz ayrımı yapmadan 51 kişiye aynı cezayı verdiğini iddia etti.

Tuvalet kapılarının söküldüğünü iddia eden aileler suça karışmayan mahkûmların dilekçe yazıp kendilerini savunduklarını ama cezaların ayrımına gidilmediğini belirtti.

Haberleşme yasağının yanı sıra, atölyelerde çalışma yasağı da getirildiğini iddia eden aileler, “Cezaevinin ıslah edici olduğunu söylüyorlar, ama ceza içinde ceza veriyorlar. Kurunun yanında bir çok kişi boşu boşuna yandı.”

Kanser hastası mahkûmun ailesi isyan etti

E koğuşundaki firar girişiminden sonra aynı koğuşta birde kanser hastası mahkûmun olduğunu kaydeden aileler, “İçeride bir mahkûm kanser hastası ve herkesin de bildiği gibi kanserin en büyük tetikçisi üzüntü, stres. Aileleriyle bir bağlantıları yok, onlar bizden biz onlardan haber alamıyoruz endişeliyiz. Durumu nasıl, bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yine içlerinde bir mahkûmun dedesi vefat etti ve aile bunu bildiremedi. Bu ceza onları ıslah etmek değil, kötüye sürüklemektir.”

"Düzgün soruşturma yapılmadı"

YENİDÜZEN’e bilgi veren güvenilir kaynaklar, cezaevi yönetiminin firar girişimi ile ilgili soruşturmayı derinlemesine yapmadığı ve düzgün bir soruşturma yapılmadan E koğuşundaki suçlu suçsuz 51 kişinin cezalandırıldığını iddia etti. Disiplin kuruluna verilen 51 kişi için 1 aylık haberleşme yasağı verilirken, mahkûm ve tutukluların ailelerinin cezaevine gelmeleri durumunda yakınları ile kapalı görüş imkânı sağlandığı öğrenildi.

Bilmem: Hiçbir sıkıntıları yok

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, firar girişimini doğrularken koğuşun ceza aldığını kaydetti. YENİDÜZEN’e konuşan Bilmem, E koğuşunda bulunan mahkûmların hiçbir sıkıntılarının olmadığını açıkladı.