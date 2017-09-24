800 Avukat 966 Doktor 5 bin Öğretmen

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde 800’e yakın avukat fiilen mesleğini icra ederken, avukatların sayısında her yıl artış yaşanıyor.

2010 yılında Bakanlar Kurulu, üniversitelerde ihtiyaç fazlası olarak açıkladığı bölümler içerisinde Hukuk bölümü de yer almasına rağmen, üniversitelerin hukuk fakülteleri ise her yıl mezunlar verip, yeni öğrenci alımını sürdürüyor.

Ülkede hukuk fakültesi bulunan 12 üniversitede geçtiğimiz dönem KKTC vatandaşı 627 öğrenci eğitim görürken, 2017- 2018 yeni eğitim yılı için ise kayıtlar devam ediyor.

5 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN… Eğitim sektöründe 2016- 2017 yılı içerisinde devlet ve özel okullarda müdür, müdür muavini ve öğretmen sayıları toplam 9 bin 186. Hem devlet, hem de özel okullarda 4 bin 932 öğretmen görev alıyor. 2017- 2018 eğitim yılı için ise yeni öğretmen alımları sürüyor…

966 doktor, 5 bine yakın öğretmen

Öte yandan ülkemizde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne kayıtlı olarak 966 tane doktor hizmet veriyor. 13 Eylül’de güncellenen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin resmi verilerine göre, bu doktorların 181 tanesi diş hekimleri oluşturuyor. Tıp Fakültesi çıkışlı 785 doktor bulunuyor.

Diğer yandan eğitime bakıldığı zaman 2016- 2017 yılı içerisinde devlet ve özel okullarda müdür, müdür muavini ve öğretmen sayıları toplam 9 bin 186 olarak kayıtlara geçerken, hem devlet hem de özel okullarda 4 bin 932 öğretmen görev almış durumda. Devlet okullarında 3 bin 752 öğretmen, özel okullarda ise bin 180 öğretmen geçen dönem eğitim verirken, 2017- 2018 eğitim yılı için ise yeni öğretmen alımları sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu yıl ki öğretmen sayıları netlik kazanacak.

750- 800 AVUKAT… K.T. Barolar Birliği’ne kayıtlarına göre ülkede 800’e yakın avukat fiilen mesleğini icra ediyor. 2010 yılında Bakanlar Kurulu, üniversitelerde ihtiyaç fazlası olarak açıkladığı bölümler içerisinde Hukuk bölümü de yer almasına rağmen, ülkede hukuk fakültesi bulunan 12 üniversite mezun vermeye devam ediyor

Bedevi: “Gidişat kötü görünüyor”

Ülkede avukatlık fiilen mesleğini icra eden 750- 800 avukat bulunduğunu YENİDÜZEN’e açıklayan K.T. Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi avukat sayısının yüksek olmasıyla birlikte, esas sıkıntının ileriye dönük olarak gidişatın kötü göründüğüne işaret etti. Avukat sayısının fazla olduğuna yönelik üniversitelerin bilgisi olduğunu ancak bunu dikkate almayarak, mezun vermeye devam ettiklerini aktaran Bedevi, Barolar Birliği olarak hem avukat sayısı açısından hem de kaliteyi korumak adına baro sınavının biraz daha zorlaştırdıklarını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik de ‘niteliğe’ dikkat çekmişti

Hatırlanacağı üzere Yeni Adli Yılın açılış töreninde konuşan K.T. Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ülkede avukatların yıllardır kontrolsüzce arttığına işaret ederken, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ise hukuk eğitiminin önemine dikkat edilmesi gerektiğini, ülkedeki hukuk mezunlarının tümünün aranan niteliklerde olduğunu söylemenin de zor olduğunu dikkat çekmişti.

“BARO SINAVI ZORLAŞTIRILDI”… Avukat sayısının fazla olduğuna yönelik üniversitelerin bilgisi olduğunu ancak bunu dikkate almayarak, mezun vermeye devam ettiklerini aktaran Bedevi, Barolar Birliği olarak hem avukat sayısı açısından hem de kaliteyi korumak adına baro sınavının biraz daha zorlaştırdıklarını açıkladı.

Bedevi: “Avukat sayısındaki artışı üniversiteler dikkate almıyor”

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi mesleğini icra eden fiilen 750- 800 avukat bulunduğunu belirtti.

Bedevi, birliğe kayıtlı 1100- 1200 avukat olduğunu ancak bunların bir kısmının emekli bir kısmının da vefat edenler olduğunu aktararak, dairelerde çalışan avukatlar olup avukatlık icra etmeyenler de olduğunu ifade etti. Bedevi, geçen yıl ruhsatını ödemeyen ama bu yıl ruhsatı ödeyerek mesleğini icra edenlerin olabileceğini dolayısıyla avukat sayısıyla ilgili net bir rakam olmadığını söyledi.

“GİDİŞAT KÖTÜ”… YENİDÜZEN’e konuşan K.T. Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, üniversitelerin her yıl mezun vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, sektör açısından gidişatın kötü göründüğüne işaret ediyor.

“Üniversiteler dikkate almıyor”

Ülkede üniversitelerin çoğaldığını, yeni açılanlar ve yeni izin verilen üniversitelerde de hukuk fakültelerinin açılacağını aktaran Bedevi, bu üniversitelerden mezun vereceklerini anımsatarak, ileriye dönük sıkıntılar yaşanacağına işaret etti.

Barolar Birliğinin avukat sayısının fazla olduğuna dair ortaya koyduğu tespitleri, üniversitelerin de bildiğini ancak hiçbir üniversitenin bu duruma dikkat etmediğini ifade etti.

966 DOKTOR… Ülkemizde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne kayıtlı olarak 966 tane doktor hizmet veriyor. Resmi verilere göre bu doktorların 181 tanesi diş hekimleri oluşturuyor.

“Bu üniversitelerin gözünde piyasa işidir, ticaret işidir”

Bedevi, “Üniversiteler bizim böyle bir yakınmamız olduğunu, durum tespitimiz olduğunu pekala biliyorlar. Üniversiteler, ne kadar öğrenci alınsın, kaç tane mezun verilmesi noktasında bizlerle pazarlık etmiyor, çıkarlarına terstir. Üniversiteler bölüm açılsın istiyor çünkü hukuk fakültesine rağbet çoktur. Ne kadar çok öğrenci yazarsa, o kadar çok para kazanacak. Bu nedenle bazı yerli üniversiteler sınavsız falan duyuru yaparlar, hala davetiye çıkarır. Bir üniversite bir rakam belirleyerek, akşamüstü öğrencilere Kıbrıs Hukuk’una ve Baro sınavına yönelik ders veriyor. ‘Sizi mezun edeceğiz, baro sınavlarına gir, geç de avukat’ ol deniliyor. Bu üniversitelerin gözünde piyasa işidir, ticaret işidir” dedi.

“Eğitim sektöründen medet bulamayız”

Üniversitelerin ülkedeki ihtiyacın ne olduğuna bakmadığını, yerli öğrenciye bir kota koyma derdi bulunmadığını söyleyen Bedevi, bunların sıkıntı olduğunu ifade etti. Bedevi“Hukuk fakültesi ihtiyaç fazlası olarak açıklansa da üniversitelerin işine gelmez, çünkü öğrenci varsa memnundur” dedi.

Mezun sayısının artmaması konusunda yapılacak başka bir şey olmadığı neticesine vardığına vurgu yapan Bedevi, “ne YÖDAK’dan ne Eğitim Bakanlığı’ndan ne de üniversitelerin kendisinden bu konuda medet bulamayız, yok” dedi.

“Üç sene sonra konuştuğumuz rakam 1600 olacak”

Bedevi, “Böyle olacaksa böyle olsun ama insanlar bu çocuklar okudu, bırakın avukat olsun dediklerinde ben koparım. Üniversiteye giriş bu kadar kolay mezun olmak bu kadar kolay. E biz de bu taraftan hiçbir önlem almayalım! Bu sene 700- 800 meslek icra edeni konuşurken, üç sene sonra konuştuğumuz rakam 1600’lere çıkacak. O zaman da bu iş patlamış olacak” dedi.

“Kaliteyi korumak için Baro sınavını zorlaştırdık”

Baro sınavlarının standardının yükseltilmesinin, sadece bu rakamları engellemek amacıyla olmadığına işaret eden Bedevi, kalitenin de hızla düştüğünü bu sebeple baro sınavlarının standardının yükseltildiğini ve bağlantılı bir takım sıkıntıların çözümü için çalışıldığını aktardı.

“Geçen gün bir televizyon programında vatandaşın biri, ;‘Baro, sınavları zorlaştırdı da gençlerimizi göçe zorluyor’ demiş. Konu bu değildir. Konu geçmişte bu sınavlar hep tekrardı. Aynı sorular gelirdi, basitti. Herkes baro sınavını da geçerdi. Ama mezunlar bu kadar çoğalınca, biz de mesleği daha kaliteli bir hale getirmek veya kaliteyi korumak için baro sınavını Birleşmiş Milletlerin standartlarına yaklaştırdık. Daha BM standartlarına getirmedik ama aslında yapılması gereken budur. İdealimiz bu olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde bir avukatın bilgisi, donanımı ne olması bekleniyorsa, bizim ülkemizde de hedef standardımız o olmalıdır. Benim vatandaşım daha düşüğüne mi layıktır? Bu tıpta da geçerlidir.

627 HUKUK ÖĞRENCİSİ… 2016- 2017 eğitim yılı döneminde KKTC vatandaşı 627 öğrenci hukuk fakültesinde eğitim görürken, 2017- 2018 yeni eğitim yılı için ise kayıtlar devam ediyor.

“5-6 kişi kursa katılıyor, Baro sınavı ciddiye alıp çalışma ister”

“Baro sınavının çok zor veya geçilemeyecek ölçüde, mesleğe birini almayacak çekilmiş bir set gibi kesinlikle değildir“ diyen Ünver Bedevi, baro sınavının zorlaştırıldığını ancak çok zor olmadığının da altını çizdi. Bedevi, yılda 3 kez düzenlenen ve ortalama 50-60 stajyerin katıldığı sınavlar için Baronun düzenlediği hazırlık kurslarına maalesef sadece 5-6 kişinin katıldığını kaydetti.

Bedevi, “Baro sınavı ciddiye alıp çalışma ister. Yüksek Mahkeme kararlarının takip edilmesi gerekir. Baronun düzenlediği kurslara katılıp uğraşılması gerekir. Baro sınavının kursları verilir, 60 kişi sınava girer ama kursa 5 kişi gider. Gençler kendi üzerine düşeni yapması gerekir. Araştırma yapması gerekir” dedi.