HASTANEDEN, POLİS HÜCRESİNDEN, HASTANEDEN… Takımcılar’ın kaçışı ile son 8 yılda firar eden mahkum veya zanlı sayısı 13’e yükseldi. Firar edenlerin kimi Merkezi Cezaevi’nden kaçarken, kimisi tedavi oldukları hastaneden, kimi de dışarıda iş yapmaya götürüldüğü yerden, kimi de polis hücresinden kaçtı.

Ayşe GÜLER

Merkezi Cezaevi’nde ‘sirkat’ mahkumu 25 yaşındaki Gökhan Takımcılar’ın firarı, ‘güvenlik zafiyetini’ yeniden gündeme taşıdı.

Takımcılar’ın kaçışı ile son 8 yılda firar eden mahkum veya zanlı sayısı 13’e yükseldi.

Firar edenlerin kimi Merkezi Cezaevi’nden kaçarken, kimisi tedavi oldukları hastaneden, kimi de dışarıda iş yapmaya götürüldüğü yerden, bazıları da polis hücresinden kaçtı.

Firar edenlerden 13 mahkumdan, Yavuz Erten 2015 yılından itibaren bulunmazken, dün sabah kayıplara karışan Gökhan Takımcıların izine de henüz rastlanamadı.

Kıbrıs’ın güneyine kaçan üç zanlı ise iadeden önce işledikleri suç nedeniyle orada yargılanmaya başladı.

4 zanlı ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, ara bölgede tespit edildi.

Mahkum duvardan atladı, kaçtı!

Merkezi Cezaevi’nde sirkat suçundan mahkum olan Gökhan Takımcılar dün sabah firar etti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, yaşanan olayı YENİDÜZEN’e doğruladı.

Bilmem, mahkumun dün saat 10.00 sıralarında cezaevindeki atölye duvarından kaçtığını ifade etti, şu anda arama çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Biri gardiyan biri polis gözetiminden kaçtı

YENİDÜZEN, 2011 yılından bugüne gerçekleşen firar olaylarını irdeledi.

2011 yılında hırsızlık suçundan mahkum olan Erdal Dağcı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda temizlik yaparken firar etmiş, sınırı geçmeye çalıştığı sırada Metehan geçiş noktasında gardiyanlar tarafından yakalanmıştı.

Aynı yıl yaşanan bir diğer firar olayı ise mahkemede yaşanmıştı. ‘Irza geçme’, ‘ev açma’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydın, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzereyken, mahkeme binasından kaçmış, bir süre sonra Haspolat’ta yakalanmıştı.

Hastaneden kaçtı, bulunamadı… Yavuz Erten sır oldu…

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkum Yavuz Erten kayıplara karışmıştı.

Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkum Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı.

Araca bindirilirken firar etmişti

Öte yandan 2016 yılında ise hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Yılmaz isimli zanlı, Mağusa Mahkemesi’nden cezaevine sevk edilmek üzere araca bindirilirken kaçmış, günler sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bununla birlikte aynı yıl Lefkoşa'da Lal Kuyumculuk ve Erdinç Kuyumculuk‘ta art arda yaşanan soygun olaylarıyla ilgili tutuklanan M.E, M.R, A.N ve S.R. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan İran uyruklu 4 zanlı, hücrenin havalandırma boşluğundan firar etmişti.

4 zanlı daha sonra ara bölgede yakalanmıştı.

Çöp dökmeye çıktıklarında firar etmişlerdi

2011 yılından bugüne dek meydana gelen 13 firarın 3’ü 2018 yılında meydana gelmişti.

2018 yılının ilk firarı Şubat ayında yaşandı. Merkezi Cezaevi’nde çöp dökmek için çıkan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov’un olay yerinden kaçmasıyla yaşanmıştı.

Firar eden her iki isim de Kıbrıs’ın güneyinde yakalanmıştı. Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suçları işlediği için her ikisinin önce Kıbrıs’ın güneyinde yargılanması kararlaştırılmıştı.

Hastaneden firar etti

Bu yılın ikinci firarisi ise Yılmaz Gümüş oldu. 8 Mayıs’ta Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru tarafından rahatsızlandığı için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülen Yılmaz Gümüş kan tahlili yaptırmasının ardından polis memurlarının hemşireden bilgi almasını fırsat bilerek firar etmişti. Günlerce her yerde didik didik aranan Gümüş, 23 Mayıs’ta Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilerek, tutuklanmıştı. Gümüş ve beraberindeki bir kişi Baf'ta yakalandıkları sırada üstlerinde bir miktar da uyuşturucu bulunmuştu. Gümüş’ün güneye kaçak geçmekten ve sahte belge taşımaktan Rum makamlarınca yargılanacağı belirtilmişti.

Yatılı tedavi gördüğü hastaneden kaçmıştı

Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş, sabah 04.00 sıralarında hastaneden firar etmişti.

“Sirkat”, “Ev açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak cezaevinde bulunan 32 yaşındaki Soner Aydaş, firardan altı saat sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.