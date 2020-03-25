8 yaşındaki Muhammed'in durumu iyi

Mağusa’da önceki gün yüksekten düşerek ağır yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Yazar’ın durumu iyiye gidiyor. Kafa travması geçiren ve hala yoğun bakımda olan küçük çocuğun bugün yoğun bakımdan çıkabileceği belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 8 yaşındaki Muhammed Yazar’ın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. Sonuç, “Yoğun bakımdadır, genel durumu iyidir, takibine devam ediyoruz. Bugün yoğun bakımdan çıkma durumu olabilir. Kafa travması geçirmişti, şimdi durumu daha iyi.” dedi.

2,50 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü

Mağusa’da Antalyalılar bölgesinde 8 yaşındaki Muhammed Yazar (E) oynamak için üzerine çıktığı çardağın tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Küçük çocuk, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.