8 yaşındaki Çinli çocuğa ırkçı saldırı iddiası

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Direktörü Turgay Hilmi, burada doğan Çin kökenli bir öğrencisinin maruz kaldığını ifade ettiği ırkçı yaklaşımı sosyal medya hesabından paylaştı.

8 yaşındaki Çin kökenli bir öğrencisinin, eğitim gördüğü ilkokulun önünde 4 veli tarafından ‘mikrop defol’ sözleriyle ırkçı saldırıya maruz kaldığını dile getiren Hilmi, olaydan etkilenen çocuğun karnesini almaya dahi gitmediğini aktardı

Turgay Hilmi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Doğma büyüme Girneli 8 yaşındaki Çin kökenli öğrencim, gittiği ilkokulunun önünde 4 anne tarafından “mikrop defol” diye sözlü tacize uğramış. O kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş.

Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunan 4 anneyi şiddetle kınıyorum. Kim bilir çocuklarını acaba yabancılara karşı nasıl yetiştiriyorlar.

Sosyal hizmetler dairesinin bu duruma müdahale etmesi gerekir mi?

O okulun yönetimi acaba bu ırkçı 4 anneye karşı bir adım atacak mı?”

Annesinden iyilik mesajı: “Biz Çinliler iyiliğe ve bağışlanmaya inanıyoruz”

Okul önünde ırkçı saldırıya uğrayan 8 yaşındaki çocuğun annesi ise Turgay Hilmi’nin paylaşımının altına yaptığı yorumla, ‘insanlık’ dersi verdi.

Paylaşımın altındaki, ırkçı yaklaşıma tepki gösteren yorumlara teşekkür eden anne, destekleri için herkese teşekkür etti, ne nefret, ne de intikam hissi duymadığını belirtti.

“Biz Çinliler iyiliğe ve bağışlanmaya inanıyoruz” diyen annenin, “Umurumda olan tek şey insanlık. Küçük oğluma vatanı Çin’le ilgili küçük omuzlarında sorumluluk taşımayı öğreteceğim, burada yaşamaktan da çok mutluyuz” ifadeleri dikkat çekti.