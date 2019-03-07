'8 Mart' kutlanacak

Kadın hakları için dönüm noktası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünyayla birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde de etkinliklerle kutlanıyor.

BM’nin kabul ettiği uluslararası bir gün olan 8 Mart için bu yıl belirlenen ana tema ise “Değişim için eşit, akılcı, yaratıcı ol.”

Eşit işe, eşit ücret talebiyle ortaya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların hayatını zorlaştıran eşitsizliklere karşı verilen mücadeleyle anılıyor.

ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları istemiyle 8 Mart 1857’de başlattığı grevde çıkan olaylarda hayatını kaybeden 120 kadının anısına kutlanan bu günle ilgili etkinlikler, bugün ve yarında yoğunlaşıyor.

1910’da Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin’in 2. Enternasyonal Toplantısı’nda New York’ta 1857’de ölen tekstil fabrikası işçisi kadınların anısına 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 16 Aralık 1977’de 8 Mart'ı “Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı.

BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

İçişleri Bakanlığı, bugün10.00’da Merkezi Cezaevi’nde, kadın mahkûm ve tutuklulara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” farkındalığını artırmak için bir etkinlik düzenliyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in de konuşma yapacağı etkinlikte “Fetine’yi Ararken” isimli film de gösterilecek.

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle saat 12.30’da Atlılar Şehitliği ve Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önünde şehit aileleri ve köy halkıyla anma töreni gerçekleştirecek.

Girne Özgürada Lions Kulübü’nün düzenlediği “20. Kadın Dünyasından Renkler” isimli resim sergisi, bugün saat 15.00’te İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ''8 Mart'ta 8 Kadın 8 Hayat'' isimli söyleşi düzenleyecek. Saat 15.00’te başlayacak etkinlik Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Feminist Atölye ise bu akşam 19.00’da, AKEL Milletvekili, eski Lefkoşa Belediyesi Başkanı ve Dialogos Yayın Grubu Koordinatörü Eleni Mavrou’nun konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenliyor. Konferans Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı’nda yapılacak.

YARINKİ ETKİNLİKLER

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİÜKAM) organizasyonu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs Türkü’nün

Varoluşunda Kadınlarımızın Yeri” başlıklı konferans düzenlenecek. Dr. Gülsen Bozkurt’un konuşmacı olacağı ve KİÜ Konferans Salonu’nda yer alacak konferans yarın saat 10.30’da başlayacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan yarın Mağusa Kültür Derneği (MKD) Namık Kemal Meydanı’nda saat 15.00’te “Kitap Okuma Etkinliği” düzenliyor. Bunun ardından ise MKD Kadın Ritim Grubu konser sunacak.

Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yarın üç etkinlik düzenleyecek.

Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Kadın El Sanatları Atölyesi’nin atölye çalışması saat 10.00’da, "Dünyada her şey kadının eseridir" sloganıyla düzenlenen şiir etkinliği saat 18.00’de Buğday Camii’nde ve Kadının Fendi (Made in Dagenham)" adlı film gösterimi saat 19.00’da MGA Sakarya’da yer alacak.

Şair Kadınlardan İki Toplumlu Etkinlik de yarın 19.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palas Oteli yanındabulunan Fulbright Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Yolu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt’taki sokak eylemlerine katılacak.

Örgüt, Gazimağusa’daMAKAMER’in çağrısıyla DAÜ çemberinde saat 17.00’de, Güzelyurt’ta kendi çağrısına yanıt veren birçok örgütle Güzelyurt Terminali’nde 18.00’de, Lefkoşa’da ise Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla DereboyuCitroen ışıkları olarak bilinen noktadan 17.30’da başlayacak yürüyüşlerde yer alacak.