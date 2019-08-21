8 bebek, 3 çocuk ile Larnaka'ya ulaştılar

Aralarında 8 bebek ve 3 çocuğun bulunduğu 33 kişilik mülteci grubunun dün öğle saatlerinde Larnaka Limanı’na ulaştığı haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre küçük bir tekne ile Suriye’den yola çıktıkları kaydedilen mülteciler saat 12.00 sularında Larnaka açıklarında tespit edildi. Kıbrıslı Rum yetkili birimleri tarafından Larnaka limanına çekilen teknedeki 17 erkek, 6 kadın, 8 bebek ve 3 çocuk giyim, gıda ve tıbbi destek verildikten sonra polis sorgusuna alındı.

Foto arşiv