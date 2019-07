TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar görüştü.

Oktay, 750 milyon TL’lik kaynak aktarımının ilk diliminin bugün itibariyle serbest bırakıldığını açıkladı, yapısal reformların Kıbrıs’ta güçleniyor olmasının önemli olduğuna değindi.

Enerji konusuna da değinen Oktay, “Türkiye, adayı suda nasıl rahatlattıysa, enerji sorununun kökten çözülmesi için ilgili bakanlıklarda çalışmalar sürüyor” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise alt yapı da dahil çeşitli alanlarda üretken ve verimli pozisyonu artırmak, güçlü ekonomi yaratmanın görevleri arasında olduğunu belirtti.

Fuat Oktay’ın açıklaması şöyle:

“20 Temmuz nedeniyle KKTC’deyiz. Heyetle birlikte buradayız. TC Cumhurbaşkanımızın iyi dileklerini iletiyorum… Barış istiyorsanız her şeye hazır olmak gerekiyor. Meclis Başkanı ile bir araya geldik, orada da bazı konuları görüştük. KKTC kurumsal bir yapıya büründü. Refah seviyesi sürekli artan trendde gelişerek devam ediyor. Bunun daha ileri aşamalara çıkmasını istiyoruz. Biz her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanındayız, birlikteyiz. Sosyal kültürel anlamda da güçlenmek önemli. Yapısal reformların Kıbrıs’ta güçleniyor olması bizim için çok önemli. Birkaç hafta önce odalar, borsalar birliği ile bir araya geldik. Orada verilen mesaj çok önemliydi, yatırım yapmak istediklerini dile getirmişlerdi. Somut işbirliği anlamında, yeni kurulan hükümetle somut meyvelerle ifade etmek istediğimiz şeylerden biri, 750 milyon TL’lik kaynak aktarımı ile ilgili ilk dilimi bugün itibariyle serbest bırakıyoruz. Bu önemli, devam eden yatırımın hızlandırılması anlamında, can suyu boyutunda da ivme kazandıracak. Bu anlamda reformlar, özel sektör önemli. Kültürel, sosyal boyut da önemli. Gençlerin, Türkiye’deki gençlerin bir arada, birbirlerini tanıyor olmaları, onlar vesilesiyle ailelerin birbirlerini tanımaları iki toplumu, daha birleştirecek dayanışma ruhunu geliştirecek. TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı okullar dışında devlet gözetiminde kamplar yapıyorlar. Biz rica ettik, Kıbrıslı gençler adına kontenjan istiyoruz dedik. Bunu aldık. Buradan da büyükelçilik konuyla yakinen ilgilenecek. Eğitim Bakanlığı da yakinen ilgilenebilir. Gençlerin buluşması çok önemli.

Enerji olayı sürekli gündemde. Su da nasıl rahatlattıysa, enerji sorununun kökten çözülmesi için ilgili bakanlıklarda çalışmalar sürüyor."

Başbakan Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Son günlerde Doğu Akdeniz’de yaşananlar, işbirliği içerisinde hak ve çıkarların korunması KKTC’nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. KKTC, hem kendi halkın hak ve çıkarını, TC’nin de güvenliğine dikkatle bakarak yoluna devam ediyor. Karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, kültürel, ekonomik bağların gelişmesi…

Yapısal reformlar ve üretime yönelik çalışmalarla ülkeyi daha güçlü hale getireceğiz. Asrın Projesi denilen Su Projesi’nin gerçekleşmesi çok önemli. Su buraya akıyor, insanları mutlu etti, tarımsal faaliyetlere de büyük bir potansiyel arz ediyor. Her noktaya suyun aktarılması çok önemli. Çeşitli alanlarda alt yapı da dahil üretken ve verimli pozisyonu artırmak, ekonomik anlamda ticaret ve çeşitli sektörleri aktarmak, güçlü ekonomi yaratmak görevlerimiz arasında. KKTC, her zaman Türkiye ile güçlendi…Geçtiğimiz günlerde bir büyüğümüz, KKTC’ye yavru vatan değil, ‘Serhatvatan’ adını vermiştir. Bunu çok beğendim, bu şekilde bir çalışma temposuyla daha iyi günlere gideceğiz.