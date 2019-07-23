"750 MİLYON GELİYOR, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER"

Başbakan Ersin Tatar, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile basın açıklaması gerçekleştiriyor.

Tatar’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

2019 yılı için kısa dönemli ekonomik işbirliği protokolü imzalandı. Fuat Oktay, beni ziyaretinde açıkladı, imza töreni oldu. Bürokratik işlemler yapıldı. Bununla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.

Anlaşma, geçiş dönemi anlaşmasıdır. Geçen yıl sonunda bir anlaşması gerekmekteydi, bu başarılamadı. Konu üzerinde önemle durduk. Ekonomiye can suyu katmak için ara anlaşma imzaladık. 750 milyon TL kaynak aktarılacak.

Kış bol yağışlı geçti. Yolların bir süre önce tamiri öncelikler arasında. TC ile çalışmalar devam ediyor. Ek kaynaklara ihtiyaç duymamız halinde bunun da sağlanacağı ifade edildi. KKTC’nin kalkınmasına verilen destek önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Anavatan’a teşekkür ediyoruz.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından detaylı bir anlaşma imzalayacağız. Halktan gizlenecek bir şey yoktur. Mevzuat gereği Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra Meclis’e sunulacak.

2020-2022 hazırlıkları devam ediyor. 2019 için kısa dönem anlaşma yapıldı. 750 milyon TL’lik kaynak en yakın sürede serbest bırakılacak. Projelerin borçları ödenilecek, bir takım yatırımlar için kullanılacak.

Tatar: TC 750 milyon TL'nin ilk dilimi kısa sürede verilecek. 2020-2021-2022 için Ekonomik Protokolü için çalışmalar sürecek.

Çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Ekonomide yapısal reformlar söz konusu. Bir takım tedbirleri içeriyor. Kaynakların daha iyi kullanılması için çalışıyoruz.

Meclis’e sunulacak. TC’de de ilgili makamlar onaylayacak. Birkaç ay alabilir. Ama para yılsonuna kadar buraya gelecek. Bu açıkça ifade edilmiştir.

Bazı yollar var. Lefkoşa Çevre Yolu… Bu yolların tamamlanması en öncelikler arasında. Kaynak, bunların tamamlanması gibi bir takım projelere harcanacak. Lefke-Güzelyurt yolu gibi…

750 milyon TL hibe olarak değerlendiriliyor. Yatırım ve projelere harcanacak, savunma giderlerine de harcanacak.

İyi oldu, her şey güzel. Kısa vadeli anlaşma için imzalar atıldı. Ekonomiyi yönetenler nefes almalı. Ekonomiye katkı getirecek.

Tatar: Yani iyi oldu, güzel oldu. Her şey güzel olacak. Ekonomiye bir katkısı olacak, bir hareket olacak diye düşünüyoruz. 750 Milyon TL HİBEDİR, yılsonuna kadar aktarılacak.

Eylem planında dağıtılan detaylara yönelik çalışmalar sürüyor. Reform kalemleri vardır.

Performansa bağlı değildir, 750 milyon TL aktarılacak.

TC’nin de kendi bürokrasisi var. Ankara’da çeşitli merkezlerden onay alacak. Biraz zaman alır

Tam tarih vermem doğru olmaz. En kısa sürede ilk dilim gelecek. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Olumlu olarak bakmak lazım…