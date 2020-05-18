74 Bin TL’lik sirkat yapan zanlılara 4 gün tutukluluk

Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç, E.A ve E.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları anlatan polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlı S.Ç’nin, E.A ve E.A. ile birlikte müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Kuşcuoğlu, zanlı S.Ç’nin, E.A ile birlikte 24 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında Haspolat’ta DTG Dayanıklı Tüketim LTD. isimli işyerinde müstahdem olan zanlıların işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerindeki beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin sirkat edilmesiyle methaldar olduklarını söyledi. Polis, sirkat edilen bazı eşyaların bulunduğunu, bazı eşyaların ise arandığını belirterek, 3 zanlının da 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.