7 saat sonra bulundu
Görneç köyünün sevilen simalarından 3 çocuk babası 69 yaşındaki Erdoğan İnce, dün sabah geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti.
Devrim DEMİR
Görneç köyünün sevilen simalarından 3 çocuk babası 69 yaşındaki Erdoğan İnce, dün sabah geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti.
Görneç-Alevkayası arası ot toplamaya gittiği öğrenilen İnce’den ailesi dün haber alamayınca aramaya çıktı.
Kullanımındaki cep telefonunu evde bıraktığı öğrenilen Erdoğan İnce, sabah 07.00 sıralarında evden ayrıldı.
Öğlene kadar kendisinden haber alınamayan İnce’yi aramaya çıkan aile yakınları korkunç olayla karşılaştı.
Polisi ve ambulansı arayan aile yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerinde yapılan ilk bulgularda, İnce’nin 6-7 saat önce öldüğü tespit edildi.
Mağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, bölgedekilerden de bilgi temin etti.
69 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için Mağusa Hastanesi Morguna kaldırıldı.
40-50 metre yükseklikten traktörü ile yuvarlandı
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Görneç-Alevkayası yolunda dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Erdoğan İnce, yönetimindeki FR 981 plakalı traktör ile dikkatsiz bir şekilde Alevkayası’ndan Görneç istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Yönetimindeki traktör ile yolun sağından çıkan İnce, 40-50 metre yükseklikten düşerek toprak zemine çarparak durdu.
Olay yerinde öldü
Kaza yerinde yapılan incelemede, kaza sonucu ağır yaralanan Erdoğan İnce’nin olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi. Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Kazayı duyan olay yerine koştu
Kazayı duyan Görneç köylüleri olay yerine koştu. Polis kazanın yaşandığı Görneç-Alevkayası yolunda geniş güvenlik tedbiri aldı.
Geçitkale ve Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu, İnce’nin cansız bedeni 50 metrelik uçurumdan güçlükle çıkarıldı.
Görneç muhtarı Nevzat Akçagil’de kaza yerine koşarken oldukça üzgündü.
Bugün defnedilecek
69 yaşındaki Erdoğan İnce’nin kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. İnce’nin bugün Görneç köyünde defnedilecek.