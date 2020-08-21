7 gün daha tutuklu kalacaklar

Lefkoşa’da ‘adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar S.İ., D.K., ve M.G., aleyhindeki soruşturma derinleşti. Zanlılar ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Polis memuru Cemil Awwat, zanlıların ‘Öldürmek için gizli ittifak’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında S.A.’nın zanlı S.İ.’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı D.K.’nin polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis D.K.’nin, zanlı M.G.’yle, S.A.’yı ortadan kaldırmak için anlaşıp, 2 bin 500 TL verdiğini söyledi.

Polis, zanlı M.G.’nin öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etti. Davanın duruşması yapıldı.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.