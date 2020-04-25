64 kişi yasağı ihlal etti
Polis, 24- 25 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan denetimlerde; 28 kişinin kısmi, 36 kişinin ise tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini duyurdu.
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24- 25 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 28 kişinin kısmi, 36 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.
Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Foto: Arşiv
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