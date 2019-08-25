63 yıllık üretim

1956’dan bu yana, babadan çocuğa geçen Budak Pastanesi’nin işletmecisi Resa Budak, dedesinin kurduğu pastane geleneğini sürdürüyor. Birçok pastayı kendilerinin yaptıklarını ve dondurmalarını özel ürettiklerini söyleyen Budak, ‘aile yadigarını’ anlatıyor. “Hedefim, tadilatın yerine oturması sonrasında ikinci bir şube açmaktır”



Dila ŞİMŞEK

1956’dan bu yana, kuşaktan kuşağa aktarılan Budak Pastanesi’nin işletmecisi Resa Budak, dedesinin geleneğini sürdürüyor. Birçok ürünü kendilerinin yaptıklarını ve dondurmalarını özel ürettiklerini söyleyen Budak, ‘aile yadigarını’ anlatıyor. Resa; babasının ve kendisinin de çocukluktan beri tüm vakitlerini pastanede geçirdiklerini kaydediyor.

“Babam da bu dükkanın içinde büyüdü”

Budak, dedesinin o zamanda Kıbrıslı Türklerin ilk pastanesi olan ‘Akpınar’da çalıştığını dile getiriyor, 14 senelik bir çalışmanın ardından bir dükkan kiralayarak kendi pastanesini açtığını ifade ediyor.

"1970’de de, şu anda olduğumuz dükkanı satın alan dedem, işine burada devam etti, babam da bu dükkanın içinde büyüdü. Bu bizde aile mesleği haline geldi, tüm çocukluğumu burada geçirdim, dükkanla ilgili her şeye zaten aşinaydım” diyor.



“Ülkemizde iş seçeneği pek de çeşitli değil”

Adanın mevcut şartlarıyla, başka bir iş yapmayı düşünmediğini kaydeden Budak, “Zaten bir mesleğimiz varken bunu değerlendirmek istedim. Çünkü ülkemizde iş seçeneği pek de çeşitli değil” şeklinde konuşuyor.

“Meyveli dondurmaları, sezonun meyvesine göre üretiyoruz”

Dondurmalarını, mevsime göre çeşitlendirerek ürettiklerini anlatan Budak, “Sütlü ve meyveli olarak dondurmalarımızı gruplara ayırdık. Meyveli dondurmaları, sezonun meyvesine göre üretiyoruz” diyor.

“Çocukken burası cıvıl cıvıldı, daha sonrasında ise bir düşüşü izledim”

Budak sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben otuz yaşındayım, çocukken burası cıvıl cıvıldı, daha sonrasında ise bir düşüşü izledim. İnsanların zamanla farklı bölgelere dağılması, piyasada sektörün genişlemesi derken satışlarımızda da bir azalma oldu. Ancak biz bunu tekrar yakalamaya ve mekanımızı canlı tutmaya çabalıyoruz. Dedemden kalan bu yeri yaşatabilmek istiyorum. Bizi yıllardır seven ve tanıyan da birçok kişi var ve nerede yaşarsa yaşasın mutlaka zaman ayırıp geliyorlar. Hedefim, yapılan tadilatın yerine oturması sonrasında ikinci bir şube açmaktır. Dondurmada da daha da fazla çeşitlilik yapmak istiyorum.”