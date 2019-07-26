600 bin TL’lik büyük ikramiye teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 18 Temmuz tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye, talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 18 Temmuz gecesi gerçekleştirilen çekilişte 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi kazanan talihlinin ismini açıklamak istemediği bildirildi.

Bir sonraki çekilişin 28 Temmuz Pazar günü olduğu hatırlatılan açıklamada, büyük ikramiyenin 300 bin TL olduğu da belirtildi.