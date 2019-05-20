6 yaşındaki çocuk boğuluyordu
İskele’de sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Gleb Fedorov, hastaneye kaldırıldı.
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İskele’de sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Gleb Fedorov, hastaneye kaldırıldı.
Su yutarak boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Polis Basın Bülteninden verilen bilgide, 6 yaşındaki Gleb Fedoro’nun, dün saat 17.00 sularında babası gözetiminde sitenin havuzunda yüzdüğü sırada su yutarak boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilirken, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
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