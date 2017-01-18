Ayşe GÜLER

Yenierenköy'e bağlı 6 köyün Mehmetçik'teki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alması için düğmeye basıldı, çalışmalar başladı.

Uzun yıllardır Yenierenköy’deki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yararlanan Kuruova, Avtepe, Derince, Taşlıca, Boltaşlı ve Gelincik'teki vatandaşlar yeni uygulamaya tepki gösterdi.

Bölge halkında ciddi rahatsızlığa neden olan yeni çalışmaya muhtarlar da sert çıktı, imza kampanyası başlatmak için kolları sıvadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise bölgede güçlendirme ve daha iyi hizmet için çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların netleştiğini veya tamamlandığını söylemenin doğru olmayacağını aktardı.

İmza hazırlığındalar!

500’e yakın kişinin ‘sosyal yardım’ aldığı bölgede, imza kampanyası için de hazırlıklar başladı.

Bölge muhtarları, kendilerinden görüş alınmadan böyle bir çalışma başlatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Muhtarlar, yeni uygulamanın hayata geçmesi halinde özellikle bölgedeki yaşlı yurttaşların sıkıntı yaşayacağını dile getirerek, geri adım atılması için en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşeceklerini söyledi.

Bazı muhtarlar ise uygulamanın başladığını, hizmet almak için Yenierenköy’deki Sosyal Hizmetler Dairesi’ne giden vatandaşların Mehmetçik’e yönlendirildiğini aktardı.

BÖLGE MUHTARLARI NE DEDİ?

Taşlıca Muhtarı Ramazan Çelik: Nasıl siyaset dönüyor bilmiyorum… Bölgede ciddi rahatsızlık var

Taşlıca Muhtarı Ramazan Çelik, Erenköy'e bağlı Kuruova, Avtepe, Derince, Taşlıca, Boltaşlı, Gelincik'teki Sosyal hizmetler hizmetlerinin Mehmetçik'e bağlayacağına dair bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çelik, Yenierenköy’deki Sosyal Hizmetler Dairesi’nde memur eksikliği yaşanması nedeniyle böyle bir adım atılması durumunda da takviye memur ataması ile sorunun bu şekilde çözümlenebileceğine işaret etti.

Sosyal hizmetleri ile ilgili değişiklik yapılmak istenen köylerin toplam nüfusunun 3 bine yakın olduğunu da ifade eden Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Nasıl siyaset dönüyor bilmiyorum… Köylerdeki yaşlı adamlar nasıl kalkıp da Mehmetçik’e gidecek? Bunu düşünüyorlar mı? Kalabalık mı var da yetmiyor bilmiyorum. Bölgede ciddi rahatsızlık var”

Boltaşlı Muhtarı Sefer Mani: Biz hiçbir şey danışılmadı

Geçmişte bölgedeki sosyal hizmetlerin Yenierenköy’e bağlanması için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen Boltaşlı Muhtarı Sefer Mani, çalışmalarda geri adım atılması için diğer muhtarlarla birlikte ilgili bakanlıkla görüşeceklerini dile getirdi.

Mani, “Bölgedeki insanlar, su ya da elektrik faturası gibi gerekli ödemelerini yapmaya gittiğinde Yenierenköy’deki hastaneye de giderek sağlık kartını değiştiriyordu. Şimdi ne yapacaklar?” diye sordu.

Bölge yapılan çalışma nedeniyle ciddi rahatsızlık olduğunu da kaydeden Mani, konuyla ilgili bölge muhtarlardan herhangi bir görüş alınmadığını da söyledi.

Mani, yeni uygulama ile özellikle bölgedeki yaşlı insanların ciddi zorluklar yaşayacağını da sözlerine ekledi.

Yenierenköy Muhtarı Mehmet Kadı: Yenierenköy yerine Mehmetçik’e gitmek daha zor olacak, mesafe uzak

Öte yandan Yeni Erenköy Muhtarı Mehmet Kadı ise aralarında Ziyamet’in de bulunduğu 7 köyün sosyal hizmetlerinin Yenierenköy’e bağlanması için çalışma yapılmasının ardından Çalışma Bakanı ile görüştüğünü, bu adımın ‘geçici’ olduğuna dair bilgi aldığını aktardı.

Kadı, bakanla yaptıkları görüşmede kararın geri alınabileceğine dair kendisine bilgi verildiğini de ifade etti.

“Olayı duyar duymaz, ilgili bakan ile görüşme yaptım. Kendisini bana bu çalışmanın geçici bir şey olacağını, Bağlanacak diye bir şey yok, aktaracak dendi. Geri de alabilir” diyen Kadı, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Geçici bir şeydir dendi. Çalışma nedir bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Kadı, ilk etapta bölgeyi güçlendirmeye çalıştıklarını nedeniyle böyle bir uygulamaya karşı çıktığını da ifade ederek, vatandaşlar için Yenierenköy yerine Mehmetçik’e gitmenin daha zor olacağını, mesafenin daha uzayacağını sözlerine ekledi.

Derince Muhtarı Mutlu Karataşlı: İmza toplama hazırlığındayız

Derince Muhtarı Mutlu Karataşlı ise uygulamanın hayata geçtiğini, şu anda Yenierenköy’e giden yaşlıların Mehmetçik’e yönlendirildiklerini söyledi.

Karataşlı, bölge muhtarlardan bilgi alınmadan böyle bir çalışma yapılmasından dolayı da oldukça rahatsız olduklarını ifade etti.

Yenierenköy’e bağlı olmalarına rağmen Mehmetçik’e yönlendirilmelerinin anlamsız olduğunu söyleyen Karataşlı, bölge muhtarları olarak imza toplama hazırlığında olduklarını açıkladı.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ NASIL BİR ÇALIŞMA YAPIYOR?

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: Çalışma var ancak henüz netleşmedi

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, bölgede güçlendirme ve daha iyi hizmet için çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların netleştiğini veya tamamlandığını söylemenin doğru olmayacağını aktardı.

Başkurt, söz konusu çalışmaların sadece Yenierenköy bölgesinde değil, tüm bölgelerde devam ettiğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Başkurt, Yenierenköy’de Ali Danışma Merkeziyle birlikte birçok çalışmanın yürütüldüğüne işaret ederek, Bölgeye daha iyi hizmet için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkurt, bölgedeki yeni çalışmalarla ilgili şikayetlerin hatırlatılması üzerine ise çalışmaların henüz başında olduklarını, gerekirse muhtarlarla görüşebileceklerini de sözlerine ekledi.