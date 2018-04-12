6 büyük ikramiye kazandırdı
Devlet Piyangosu’nun 600 bin TL’lik büyük ikramiye biletini satan seyyar bayii Yakup Ulaş, ‘şans’ dağıtmaya devam ediyor.
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Devlet Piyangosu’nun 600 bin TL’lik büyük ikramiye biletini satan seyyar bayii Yakup Ulaş, ‘şans’ dağıtmaya devam ediyor.
9 yıldır seyyar bilet satışı yaparak geçimini sağlayan Ulaş, bu süre içerisinde 6 kez büyük ikramiye kazandırdı.
Büyük ikramiyenin kendi sattığı bilete çıktığını öğrendiği gün ilk önce elindeki biletleri kontrol ettiğini söyleyen Ulaş, “Şans dağıtıyorum, mutlu oluyorum. Şans dağıtmaya devam edeceğim” dedi.
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