Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. 6 büyük ikramiye kazandırdı
6 büyük ikramiye kazandırdı

6 büyük ikramiye kazandırdı

Devlet Piyangosu’nun 600 bin TL’lik büyük ikramiye biletini satan seyyar bayii Yakup Ulaş, ‘şans’ dağıtmaya devam ediyor.

A+A-

 

 

Devlet Piyangosu’nun 600 bin TL’lik büyük ikramiye biletini satan seyyar bayii Yakup Ulaş, ‘şans’ dağıtmaya devam ediyor.

9 yıldır seyyar bilet satışı yaparak geçimini sağlayan Ulaş, bu süre içerisinde 6 kez büyük ikramiye kazandırdı.

Büyük ikramiyenin kendi sattığı bilete çıktığını öğrendiği gün ilk önce elindeki biletleri kontrol ettiğini söyleyen Ulaş, “Şans dağıtıyorum, mutlu oluyorum. Şans dağıtmaya devam edeceğim” dedi.

 

 

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler