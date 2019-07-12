6 aylık bebeğin ölüm nedeni belirlendi

Esentepe’de dün yaşamını yitiren 6 aylık Shıfa Fatıma Hussain’in ölüm sebebinin “kas rahatsızlığı ve solunun yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hussain’in ölüm sebebi için doktorundan soruşturma yapıldı.

OTOSTOP ÇEKEREK BİNDİKLERİ ARAÇLARDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Girne-Esentepe Anayolu üzerinde Y.B.’nin (E-20) otostop çekmek suretiyle bindiği Zekeriya Ahmet Aldıç’ın aracından A50 marka cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın, E.B. (E-19) ile yine otostop çekmek suretiyle bindikleri Soner Maviş’e ait araçtan Samsung J 3 pro marka cep telefonunu ve Maksat Soyunov’a ait araç içerisinden de 2 bin TL nakit parayı çaldıkları, çalınan telefonları Girne’de T.S.’ye (E-39) bin 250 TL karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.