6 ayda 326 ‘kaçak’ tespiti

Polis, suçla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan rutin asayiş ve trafik denetimleri sonucunda; 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında ülkede izinsiz olarak ikamet ettikleri saptanan toplam 326 kişinin tespit edildiğini duyurdu

Yapılan denetimlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 72’sinin Lefkoşa, 147’sinin Mağusa, 66’sının Girne, 30’unun Güzelyurt ve 11’inin ise İskele ilçesinde tespit edildiği belirtildi.

Ülkede izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen 326 kişinin 123’ü ise suçla operasyonel mücadele çalışmalarının başladığı 17 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edildiği de polisin verdiği bilgiler arasında.

Bu tarihler arasında Kizinsiz ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 45’i Lefkoşa’da, 21’i Mağusa’da, 30’u Girne’da, 25’i Güzelyurt’ta ve 2’si İskele’de tespit edildi.