134 turistik konaklama tesisinin 2016 yılındaki doluluk oranının ortalaması %48.6’da kaldı. 2015’e oranla doluluk oranlarında %0.4 değerinde düşüş görüldü

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2016 yılında faaliyet gösteren 134 turistik konaklama tesisindeki doluluk oranının ortalaması %48,6’da kaldı, 2015’e oranla %0.4’lük düşüş yaşandı.

Ağustos ayında ‘zirveye ulaşan’ doluluk oranlarında, Aralık’a kadar her ay gerileme görüldü.

Ülkeye gelen turist ve KKTC yurttaşlarının konaklamak için ‘CASİNOLU OTELLERİ’ tercih ettiği de verilere yansıdı.

Buna göre casinolu otellerin doluluk oranı %53.2, casinosuz otellerin doluluk oranı ise %38.4 olarak belirlendi.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl turistik konaklama tesislerinde 941 bin 251 kişi konakladı,3 milyon 416 bin kişi de geceledi.

Turizm Planlama Dairesi, sektörle ilgili istatistiki verileri yayımladı.

En fazla Mağusa en az Lefkoşa ve Güzelyurt!

Doluluk oranlarının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada Mağusa’nın yer aldığı görülüyor.

Mağusa bölgesindeki turistik tesislerin 2016’daki doluluk oranı ortalaması %67 olarak belirlendi.

Bunu sırasıyla %49.2 oranıyla Girne, %41.8 ile İskele takip etti.

Bölgeler arasındaki en düşük doluluk ise Lefkoşa ve Güzelyurt’taki turistik tesislerde yaşandı.

Lefkoşa’daki turistik tesislerin doluluk ortalaması %37, Güzelyurt’takilerin ise %5.4 olduğu tespit edildi.

Aylara göre doluluk oranları!

Verilerde aylara göre doluluk oranları da ayrıntılı bir şekilde verildi.

Buna göre en fazla turistik konaklama tesislerindeki en fazla doluluğun Ağustos yaşandığı, Ocak ayında ise doluluğun en alt seviyede olduğu görülüyor.

Doluluk oranlarının aylara göre dağılımı şöyle: Ocak: 27.3, Şubat: 28.8, Mart:36.9, Nisan: 38.1, Mayıs: 50.5, Haziran: 48.3, Temmuz: 64.7, Ağustos: 70.4, Eylül: 60.6, Ekim: 61.1, Kasım: 50.5, Aralık: 48.6

134 tesis, 21 bin 543 yatak sayısı

2016 yılı içerisinde turizm sektöründe 134 turistik konaklama tesisi 21 bin 543 yatak kapasitesi ile faaliyet gösterdi.

Bunların 25’ini turistik bungalov, 20’sini turistik pansiyon, 18’ini ise 5 yıldızlı oteller oluşturdu.

Diğer tesislerin dağılımı şöyle: “4 yıldızlı otel: 5, 3 yıldızlı otel:14, 2 yıldızlı otel: 17,1 yıldızlı otel: 15, II.Sınıf T.K: 4, Butik Otel: 5, özel belgeli otel: 1, apart otel: 3, yöresel ev: 3, turistik konut:2, henüz sınıflandırılmayıp faaliyette olan tesisler:1, henüz sınıflandırılmayıp tadilatta olan tesisler:1”

CASİNOLU OTELLERİN DOLULUK ORTALAMASI %53.2 … Ülkeye gelen turist ve KKTC yurttaşlarının konaklamak için ‘CASİNOLU OTELLERİ’ tercih ettiği de verilere yansıdı. Geçtiğimiz yıl casinolu otellerin doluluk oranı %53.2, casinosuz otellerin doluluk oranı ise %38.4 olarak belirlendi.

En fazla Girne’de…

Faaliyette olan turistik tesislerin yoğunluklu olarak Girne bölgesinde olduğu görülüyor. Buna göre Girne 85 turistik tesis ve 15.719 yatak kapasitesi ile diğer bölgelere göre ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 28 tesis ve 3.846 yatak kapasitesiyle İskele takip ediyor.

Öte yandan Mağusa’da 10 (1.572 yatak kapasitesi), Lefkoşa’da 6 (814 yatak kapasitesi), Güzelyurt’ta ise 5 (132 yatak kapasitesi) turistik tesis bulunuyor.

941 bin konaklama, 3 milyon geceleme!

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl turistik konaklama tesislerinde 941 bin 251 kişi konakladı,3 milyon 416 bin kişi de geceledi.

Geçtiğimiz yıla oranla hem konaklayan hem de geceleyen kişi sayısında artış görüldü.

Konaklayan kişilerin %66’sını (621.819) TC uyruklu yurttaşlar, %28’sini (266.208) diğer yabancı uyruklular, %6’sını(53.224) da KKTC yurttaşları oluşturdu.

Turistik konaklama tesislerinde uyruklara göre gecelemelerin dağılımı ise şöyle oldu: TC:1.897.150, diğer yabancı:1.397.626, KKTC:122.070