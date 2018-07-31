

5. Doğancı Karpuz Festivali ile Doğancı Kooperatifi Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve Piknik Alanı’nın açılışı yarın saat 19.30’da yapılacak.

Doğancı Koop Kredi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazım yaptığı açıklamada, tüm halkı, Doğancı Kooperatif Kredi Şirketi’nin yaptırdığı alan ile organize ettiği festivale katılmaya çağırdı.