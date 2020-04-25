5 bin kişiye ‘gözetim’

Fehime ALASYA

Güzelyurt’taki KYK Yurtlarında karantina sürecini dolduran toplam 327 kişinin ardından gözler, “gözetim sonrası” tedbirlere çevrildi.

Covid-19 salgını nedeniyle adanın kuzeyinde 10 Mart’tan bu yana yaklaşık 5 bin kişi “gözetim”e tabi tutuldu. Ülkeye yurt dışından giriş yapan bin 850 kişi 18 Mart’tan bu yana bazı özel otel ve yurtlarda karantinaya alınırken, 3 bin kişi de 18 Mart öncesinde “evde kalma formu” imzalayarak denetime tabi tutulmuştu.

Ülkede Covid-19 salgınının baş göstermesiyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar neticesinde yurt dışından adaya gelen ve devlet gözetimi altında bazı özel otel ile yurtlarda karantinaya alınan toplam bin 850 kişi kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına geçen verilerde Bakanlar Kurulu Kararı öncesinde ise yurt dışından adaya gelen 3 bin kişinin de ‘evde kalma formu’ imzalayarak gözetim altında tutulduğu ve görevli personeller tarafından denetlendiği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararda, 18 Mart’tan itibaren Türkiye dahil yurtdışından gelen herkesin, belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı. Bu karar öncesinde ise ülkeye gelenler ‘evde kalma formu’ imzalayarak gözetim altında tutuluyordu.

Bin 850 kişi, 14 günün dolmasıyla, 15’inci gün evine dönebildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde 10 Mart’ta, Mağusa’da konaklayan bir Alman turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmesinin ardından ülkede başlayan sıkı güvenlik önlemleri kapsamında yurt dışından adanın kuzeyine giren bin 850 kişi 14 süreyle karantinaya tabi tutuldu.

Ülkenin birçok bölgesinde, çeşitli özel otel veya yurtlarda karantinaya alınan bin 850 kişi, 14 günün dolmasıyla, 15’inci gün evine dönebildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 10 Mart’ta, Mağusa’da konaklayan bir Alman turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu çok sayıda kişinin karantinaya alınmasıyla süreç başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilerde bin 850 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, bu rakamın içinde Alman turist kafilesi ve temaslılarının olmadığı da belirtildi.

Süreç, Alman turist kafilesindeki kadının hastalanmasıyla başlamıştı

Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin Korona Virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, kaldığı otelin yanı sıra, otel personelinin kaldığı lojmanlar ve bu turistin kafilesinde bulunan diğer turistlerin kaldığı oteller de karantinaya alınmıştı.

Münferit girişler sağlık veya vefat nedenleriyle devam ediyor

Toplu seferlerin durdurulmasıyla dün karantina sürecini dolduran son grubun da evine döndüğü görülürken, vefat nedeniyle veya sağlık nedenleri ile yapılan münferit adaya gelişlerin de yaşanabildiği belirtiliyor. Bu doğrultuda dünkü gemi seferiyle adaya 4, 5 kişinin giriş yaptığı, bunların da hemen karantinaya alındığı Sağlık Bakanlığı kayıtlarına geçti.

Adaya gelişler Türkiye ve İngiltere’den…

Türkiye ve İngiltere’den gelen uçak seferlerinde üçüncü ülkelerden de adaya dönenler oldu. Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerden gelen yüzlerce kişi, Lefkoşa, Gönyeli, Mağusa, Güzelyurt, Girne, İskele, Lapta ve Alsancak bölgelerindeki toplu yerleşim noktalarında karantinaya alındı.

Kara kapılarından da girişlerde karantina uygulandı

Hava yolu yanında kara kapıları ve deniz yoluyla adanın kuzeyine gelenler de benzer karantinaya tabi tutuldu.

Kara kapılarından ise yaklaşık 100 kişinin Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçtiği ve 14 günlük karantinaya alındığı Sağlık Bakanlığı verilerine yansıyan bir başka bilgi oldu.

Gerek güneyde yaşayan ve kuzeye geçmek isteyen, gerek güneyde çalıştığı için kapıların kapanma sürecinde orada kalan gerekse farklı ülkelerde eğitim gören öğrencilerin de Larnaka Havaalanı üzerinden önce güneye ardından Lefkoşa’dan kuzeye geçerek karantinaya alındığı belirtildi.

160 kişi daha evine döndü

İngiltere’den geldikten sonra Güzelyurt’taki KYK Yurtlarında kalan 160 kişi daha test sonuçlarının negatif çıkması ve 14 günlük karantina sürecinin dolmasıyla dün sabah evine döndü.

Sağlık Bakanlığı, dün de bu süreci tamamlayan 167 kişinin ailelerine kavuştuğunu duyurmuştu.

14 günlük karantina sürecini yurtta tamamlayan 160 kişinin önümüzdeki bir hafta içinde evlerinde izolasyon altında olacağı belirtilmişti.

8 ve 9 Nisan’da adaya gelen ve Güzelyurt’ta karantinada olan 160 kişi daha evine döndü.