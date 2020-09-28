5 ambulans hafta içinde teslim edilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi) ve ihtiyaç olması halinde 112 Hızır Acil Servisinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı 5 ambulansın hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Pilli, yazılı açıklamasında, KKTC’ye gönderilen ambulansların Mersin'e ulaştığını da belirtti.