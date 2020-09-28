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5 ambulans hafta içinde teslim edilecek

5 ambulans hafta içinde teslim edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı 5 ambulansın hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceği açıklandı.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi) ve ihtiyaç olması halinde 112 Hızır Acil Servisinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı 5 ambulansın hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı. 

Bakan Pilli, yazılı açıklamasında, KKTC’ye gönderilen ambulansların Mersin'e ulaştığını da belirtti.

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