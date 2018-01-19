4'lü koalisyon için ilk resmi görüşme

CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetine dair ilk resmi görüşme CTP Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor.

Dört partinin liderleri CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

CTP Genel Merkez'e ilk gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oldu.



Özyiğit'in ardından, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a CTP Genel Merkezi'ne vardı. Özersay, "Toplumun yararı için bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da CTP Genel Merkezi'ne vardı.

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