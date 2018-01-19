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4'lü koalisyon için ilk resmi görüşme

4'lü koalisyon için ilk resmi görüşme

CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetine dair ilk resmi görüşme CTP Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor.

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CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetine dair ilk resmi görüşme CTP Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor.

Dört partinin liderleri CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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CTP Genel Merkez'e ilk gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oldu.

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Özyiğit'in ardından, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a CTP Genel Merkezi'ne vardı. Özersay, "Toplumun yararı için bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz"

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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da CTP Genel Merkezi'ne vardı.

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