4'lü ittifak arayışında SONA DOĞRU

7 Ocak sonrası oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından, yerel seçimlerde de olası ittifak arayışına dair sürdürülen görüşmelerde son viraja girildi. Daha önce 3 kez bir araya gelen komitelerin, 28 belediyenin yarısında ortak yakınlaşma sağladığı da öğrenildi. KOMİTELER BUGÜN BİR ARAYA GELECEK… Art arda görüşmeler yapan komiteler, ‘ortak yol’ haritası bulmak için bugün 4. kez bir araya gelecek. Komitelerin görüşmesinin ardından sağlanan ilerlemenin yer aldığı raporlar siyasi parti başkanlarına sunulacak. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: İlerlemeler rapor halinde başkanlara sunulacak TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara: 13-14 belediyede ortak çalışmaya yaklaştık HP Genel Sekreteri Yenal Senin: Bölgesel değerlendirmeler yapılıyor

Ayşe GÜLER

7 Ocak sonrası oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından, yerel seçimlerde de olası ittifak arayışına dair sürdürülen görüşmelerde son viraja girildi.

Daha önce 3 kez bir araya gelen komitelerin, 28 belediyede yarı yarıya yakın sayıya eş gelen ortak yakınlaşma sağladığı da öğrenildi.

Art arda görüşmeler yapan komiteler, ‘ortak yol’ haritası bulmak için bugün 4. kez bir araya gelecek.

Komitelerin görüşmesinin ardından sağlanan ilerlemenin yer aldığı raporlar siyasi parti başkanlarına sunulacak.

Takvimin işlemeye devam ettiği yerel seçimlerle ilgili parti başkanlarının Pazartesi günü bir araya gelmesi planlanıyor.

Genel sekreterler umutlu…

YENİDÜZEN, devam eden komite görüşmelerine yönelik parti genel sekreterleriyle görüştü, bugüne kadar gelinen aşamayı değerlendirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimlerle ilgili oluşturulan komitelerin bugün 4. kez bir araya geleceğini, bu görüşmede sağlanan ilerlemenin rapor halinde 4 siyasi parti başkanına sunulacağını söyledi.

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara, 4 siyasi partinin sürdürdüğü görüşmeler sonucunda yarıya yakın noktada yani 13-14 belediyede ortak çalışmaya yaklaştıklarını açıkladı, desteklenecek adayların bazılarının bağımsız olacağını da söyledi.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise, 28 belediyenin hepsinde de bağımsız aday çıkıp, çıkmayacağının belli olduğunu, şu anda bölgesel değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının 4 parti tarafından kabul edilebilir düzeyde olması halinde belediye sayılarında sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Senin, şekil ve metodun belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Öte yandan bilgi almak için aradığımız DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’e ise ulaşılamadı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

İlerlemeler rapor halinde başkanlara sunulacak

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimlerle ilgili oluşturulan komitelerin bugün 4. kez bir araya geleceğini, bu görüşmede sağlanan ilerlemenin rapor halinde 4 siyasi parti başkanına sunulacağını söyledi.

Sorakın, yapılan görüşmelerde ‘yol haritasının’ belirlenmeye çalışıldığını ifade ederek, hangi belediyelerde işbirliğine gidilip, gidilemeyeceğinin konuşulduğunu dile getirdi.

Parti başkanlarının ise muhtemelen en geç Pazartesi ya da Salı günü bir araya geleceğini belirten Sorakın, toplantı sonucunda nihai kararın verileceğini sözlerine ekledi.

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara:

13-14 belediyede ortak çalışmaya yaklaştık

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara, görüşmelerde yerel seçimlerde izlenecek yöntemin konuşulduğunu, 4 siyasi partinin de hangi bölgelerde beraber hareket edebileceklerini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hoşkara, tablonun az çok belli olduğunu, yarıya yakın noktada yani 13-14 belediyede ortak çalışmaya yaklaştıklarını açıkladı.

Desteklenecek adayların bazılarının bağımsız olacağını söyleyen Hoşkara, tüm adaylarda aynı yöntemin mi izleneceğini yoksa partiler tarafından çıkarılacak adaylara da destek verilip verilmeyeceğinin netleşmediğini dile getirdi.

Hoşkara, “Özellikle her bölgede beraber hareket edebilim güdüsü yok. Hükümetteki birlikteliğin ne ölçüde yerel yönetimlere yansıyacağını konuşuyoruz” diye konuşarak, pazartesi günü de 4 siyasi parti başkanının görüşeceğini belirtti.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin:

Bölgesel değerlendirmeler yapılıyor

Öte yandan HP Genel Sekreteri Yenal Senin, 28 belediyenin hepsinde de bağımsız aday çıkıp, çıkmayacağının belli olduğunu, şu anda bölgesel değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının 4 parti tarafından kabul edilebilir düzeyde olması halinde belediye sayılarında sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Senin, şekil ve metodun belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Senin, “Temel taslak oluşursa, sayılar konusunda sıkıntı olmaz” diye konuşarak, yüksek ihtimalle komitelerin bir kez daha bir araya geleceğini, en geç bir hafta içerisinde nihai sonucun belli olacağını belirtti.



