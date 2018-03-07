49 kilo kaçak ete el konuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında 67 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 10 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB2den yapılan açıklamaya göre, Old Mosaic Restaurant isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında cezası kesildi.

Sevimli Bıldırcın Kreş ve Anaokulu isimli işletmede bir birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Hasgül Kasap isimli işletmede Hüseyin Dağaşaner’in getirdiği Polis ve Veteriner Dairesi tarafından tespit edilen 49 kilo kaçak et müsadere edildi. Müsaderenin ardından söz konusu işyerinin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

LTB, denetlenen iş yerlerini niteliklerine göre şu şekilde sıraladı: 7 Kasap, 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 2 Balık Satış Yeri, 8 Market, 2 Gıda Deposu, 3 Oto Galeri, 4 Büfe, 3 İnternet Kafe, 1 Kahvehane, 4 Kafeterya, 1 Catering, 10 Restoran, 5 Unlu Mamül İmalatı, 10 Kuaför ve Berber Salonu, 5 Eğitim Merkezi.

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