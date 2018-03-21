47 AYRI DOSYA, ONLARCA İSİM

Başsavcılıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Dt.Şerife Ünverdi ile dönemin Özel Kalem Müdürü, şimdiki UBP’li milletvekili Aytaç Çaluda hakkında dosya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Dt. Şerife Ünverdi ile dönemin Özel Kalem Müdürü, UBP’li milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde Başsavcılıkta 47 ayrı dosya olduğu açıklandı. Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerde çeşitli usulsüzlük iddiaları var.

Ayşe GÜLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Dt. Şerife Ünverdi ile dönemin Özel Kalem Müdürü, UBP’li milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde Başsavcılıkta 47 ayrı dosya olduğu ortaya çıktı.

Hem Ünverdi hem de Çaluda’nın; ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları belirlendi.

Çalışma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; dosya 15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili her iki isim aleyhine ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarını içeriyor.

Dosyada; birçok şirket ismi geçtiği, onlarca toplu izinlerin verildiği de öğrenildi.

Konuyla ilgili dosya ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bulunamadı.

YENİDÜZEN’e soruşturma ile ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, dosyanın polise gönderildiğini açıkladı, Ünverdi aleyhinde soruşturma açılacağını, şu anda UBP milletvekili olan, dönemin Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın da milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

Öte yandan YENİDÜZEN’e hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski bakanlarından Dt. Şerife Ünverdi, verilemeyecek hesabının olmadığını söyledi, yapılan işlemlerle ilgili yasal dayanağa uygun hareket edildiğini belirtti.

YENİDÜZEN’in sorusu üzerine Başsavcılık (Hukuk Dairesi), Ünverdi ve Çaluda aleyhindeki dosyanın Başsavcılıkta olduğunu, konuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre; “hem Ünverdi hem de Çaluda’nın; ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili herhangi bir yerde istihdam edilmediklerini bilmelerine ve personelin ‘uygun değildir’ yazısına rağmen yasaya aykırı işlem yaptıklarının belirlendiği söz konusu dosyalarda yer alıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler:

Dosya bakanlıkta yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ünverdi ve Çaluda’nın ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilere, herhangi bir yerde istihdam edilmediklerini bilmelerine ve personelin uygun olmadığını ifade etmesine rağmen yasaya aykırı işlem yaptıklarını belirtti.

Başsavcılıktan gelen dosya içerisinde 47 ayrı dosya bulunduğunu dile getiren Çeler, söz konusu durumun daha önce basına yansıdığını da hatırlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çeler, göreve gelmesinin ardından konuyla ilgili dosyayı incelemek istediğini ancak böyle bir dosyanın bakanlıkta bulunamadığını da açıkladı.

Çeler, Başsavcılık tarafından ilgili dosyanın bakanlığa önceki gün gönderildiğini belirtti.

2 AYRI SUÇLAMA… Çalışma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili her iki isim aleyhine ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarını içeren dosyada; birçok şirket ismi geçtiği, onlarca toplu izinlerin verildiği öğrenildi.

“Birçok şirket, toplu izinler…”

Öte yandan dosya içerisinde birçok şirket ve toplu izinlerin olduğuna dikkat çeken Çeler, konunun polise intikal ettiğini, gerekli inceleme yapılacağını aktardı.

Çeler, “Suç olduğu gayet açıktır” diyerek, eski bakan Ünverdi aleyhinde soruşturma açılacağını, şu anda UBP milletvekili olan, dönemin Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın da milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı.

BAŞSAVCILIK: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR… YENİDÜZEN’in sorusu üzerine Başsavcılık (Hukuk Dairesi), Ünverdi ve Çaluda aleyhindeki dosyanın Başsavcılıkta olduğunu, konuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Yasal prosedür nedir?

Çeler, yasal prosedüre yönelik bilgi vererek, şöyle konuştu: Çalışmak amacıyla KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklular için işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunması gerekiyor. Çalışan adına ön izin alınmalıdır. Bakanlığın bilgisi dışında, ülkeye bakanlık tarafından düzenlenen ön izin tarihinden giriş yapan ya da ülkeden çıkan, veya ön izin onay tarihinde giriş-çıkış yaparsanız işveren tarafından alınan ön izin herhangi bir hüküm ifade etmez. Bu durum tespit edilirse, çalışma izni başvurusu işleme konmaz ve reddedilir. Yabancıların çalışma izinleri yasası gereğince bir işverenin işyerinde çalışacak kişilerin ülkeye pasaportları ile giriş yapmaları, giriş limanlarında da KKTC’ye giriş vizelerini vurdurmuş olmaları gerekiyor.

Ülkeye turist vizesi ile gelip çalışmaya başlamak ya da turist vizesiyle gelip, adadan çıkış yapmadan ön izin almak, çalışma izni çıkarmak yasaya aykırıdır.

ÜNVERDİ: VERİLEMEYECEK HESABIM YOK!.. Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlarından Dt. Şerife Ünverdi, verilemeyecek hesabının olmadığını söyledi, yapılan işlemlerle ilgili yasal dayanağa uygun hareket edildiğini savundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlarından Dt.Şerife Ünverdi:

Verilemeyecek hesabım yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlarından Dt. Şerife Ünverdi ise verilemeyecek hesabının olmadığını söyledi, yapılan işlemlerle ilgili yasal dayanağa uygun hareket edildiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Ünverdi, çalışma hayatının önünü açmak, kaçak işçileri yasal durum statüsüne geçirerek, devletin kazanç sağlaması için böyle bir işlem yapıldığının savundu.

“Bu kişiler, ne hastane, ne de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlardı. Kaçak durumdaydılar, sömürülüyorlardı” diyen Ünverdi, yetki aşımı olmadığını, kişisel olarak kazanç sağlamak için hareket etmediklerini, iyi niyetle hareket ettiklerini öne sürdü.