42 günde 322 transfer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2017-2018 Futbol Sezonu öncesinde 1 Temmuz - 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 1. Transfer Dönemi için geçici (ödünç) transfer müracaatlarının listesini yayınladı. Transfer dönemi içerisinde 322 transfer gerçekleşti. Geride bıraktığımız sezon öncesinde Süper Lig kulüpleri 117 ödünç transfer gerçekleştirilirken bu yıl bu sayı Süper Lig ekipleri için düşüş gösterdi. Süper Lig ekipleri 97 ödünç transfer gerçekleştirdi.

Birinci Lig’de Doğancı

1. Transfer Dönemi içerisinde K-Pet Birinci Lig’de bünyesine en fazla geçici transfer ile oyuncu dahil eden kulüp Doğancı oldu. Doğancı 25 futbolcuya transfer döneminde imza attırdı. Doğancı’nın ardından aynı ligde Akova ve Girne Halk Evi 21’er transferle ikinci en fazla transfer yapan takımlar oldular.

Süper Lig’de Ozanköy

Süper Lig ekipleri içerisinde en fazla transfer gerçekleştiren kulüp ise ligin yeni ekibi Ozanköy oldu. Ozanköy 14 transfer gerçekleştirdi. Ozanköy’ün ardından Yenicami 11, Gençler Birliği ise 10 transfer yaparak en fazla transfer yapan kulüpler arasında yer aldılar. Yapılan transfer müracaatları şöyle:

Doğancı (25)

Salih Düzbeyaz, Nusret Yeltekin, Kaan Tuş, Civan Hısır, Aziz Sakallı, Gökhan Titiz, Ersen Esmerarslan, Cemal Cemsal, Hüseyin Karava, Emre Ozalın, Hakan Demir, Azmi Çoşkun, Korcan Karpuzcu, Tahsin Güren, Osman Tuş, Yasin Tuş, Tünay Arkan, Ömer İnik, Adnan Yıldız, Necip Birinci, Mustafa Uluboy, Salih Oyal, Burç Eğilmez, Mehmet Kum, Özcan Altunterim

Akova (21)

Mehmet Koyuncu, Ogün Dursun, Mert Sakallı, Yılmaz Ormancı, Olgun Tekbıyık, Sevban Alıcı, Hacı Durdu Özer, Salih Kaplan, Halil Deniz, Batuhan Yazıcı, İbrahim Okur, Burak Okur, Tugay Altuntaş, Erol Kahraman, Ahmet Efe, Mustafa Öğdü, Onur Furkan Gökalp, İmran Bolkanlı, Hasan Yahat, Aşkın Kavaklı, Süleyman Ormancı

SÜPER LİG’DE OZANKÖY, 1. LİG’DE DOĞANCI... 42 gün süre 1. Transfer Dönemi için geçici transfer müracaatları içerisinde Ozanköy 14, Doğancı 25 transfer gerçekleştirerek kendi liglerinde en fazla oyuncu alan kulüpler oldular

Girne Halk Evi (21)

Zeki Kaşifoğlu, Murat Şamlıyaka, Mahmut Erkan, Şenol Hızlıoğlu, Serkan İpek, Halil Dağer, Yunus Emre Doğan, Deniz Kurtay, Yunus Emre Bozkurt, Kadir Cengiz, Ahmet Teke, Yaşar Gündeş, Şahin Kanlı, Mehmet Borozan, Erdoğan Murat, Emre Cengiz, Doğan Aktaşlı, Hakan Emre Şanverdi, Gazi Özbeyli, İbrahim Salın, Abdullah Fırat

Görneç (19)

Mehmet Sofu, Ertan Kunt, Emin Ömerpaşa, Yağış Ömer Paşa, Recep Ahmet Hazar, Enes Kavsara, İbrahim Kutay Ömerpaşa, Gökhan Kuruçolak, Yaşar Doğu, Berat Çolak, Mustafa Şaşmaz, Aydoğan Sarıkaya, Orhan Ulaş, Kadir Aydoğan, Tugay Gök, Akif Sarıkaya, Doğan Gözütok, Abdullah Parıldak, Doğuş Beyit

Hamitköy (17)

Hakan Eminoğlu, Özgür Ongun, Barış Kaya, Latif Emiroğluları, Ragıp Kanatlı, Halil İbrahim Çocuk, Tahacan Aladağ, Berke Tayançlı, Kemal Ağrı, Mahmut Yumuşak, Umut Göktaş, Teysir Tarazi, Ali Sezek, Esat Mahmut İğrek, Umut Akbulut, Mehmet Güner, Yusuf Güner

Mağusa Spor Akademisi (17)

Sedat Hasan Tuğralı, Yener Ertunalılar, Ayberk Ata Özmen, Hasan Bayandursun, Bahadır Özcan, Osman Oğuz Yardımsever, Samet Dolu, Onur Gündoğan, Mustafa Baydoğan, Velihan Avşar, Mehmet Özkaraman, Umut Kurtay, Mehmet Tuncay, Ali İçelli, Salih Kabaklıoğlu, Mahmut Abay, Abdullah Uçar

Ozanköy (14)

Yakup Berat Karadal, Mustafa Yemşen, Refet Güçlüsoy, Yiğit Berkcan Ateşalp, Fırat Kulle, Berk Özdemirtaş, İbrahim Halil Ay, Alpay Eminoğlu, Fikret Yağcıoğlu, Dalyan Ener, Berk Şen, Barış Karabiber, Oğuzhan Beyoğlu, Mustafa Kılıç

Çanakkale (14)

Ahmet Altun, Yusuf Yusufoğulları, Mehmet Dağal, Müjdat Arslantaş, İsmail Bayraktar, Fatih Şimşek, Berke Nuri Çığşar, Mehmet Binboğa, Ömer Kotbaş, Necip Evleksiz, Barış Yılmaz, Görkem Kılıboz, Volkan Kıstı, Burak Karabacak

Maraş (13)

Hamit Çakaloğlu, Ahmet Toprak, İslam Zararsız, Selkan Can, Hasan Şemmedi, Oray Kotbaş, Baki Kılıç, Göktu Yamuk, İsmail Arsunlar, Aşkın Arsunlar, Tugay Abdullah Sakiner, Ramazan Tebelleşol, Hakan Borataş

Değirmenlik (12)

Serhat Özuğurlu, Asilkan Sadıkoğlu, Aykut Tosun, Mehmet Tavukçu, Süleymen Türker, Halit Özcezarlı, Hamit Koç, Mustafa Dağman, Adem Özberenk, Özner Zaifoğlu, Osman Şah, Celal Habeşoğlu

Kaya Mehmetçik (11)

Mehmet Çil, Uğurcan Başayak, Barış Dağ, Hasan Aktaş, Mehmet Turgut, Uğur Aktaş, Süleyman Temizer, Ali Çil, Mahmut Amasyalı, Çağrı Sarpoğlu, Enver Aydınsoy

Mormenekşe (11)

Mustafa Menekşeli, Abdullah Türkmenli, Turgut Kaçar, Saadettin Kaya, Mehmet Bayır, Halil Tilim, Hasan Topuz, Kenan Gümüşören, Rifat Emirhan, Ali Küçükoğlu, Cemre Nasıroğlu

Yenicami (11)

Necat Çelik, Eren Aktaş, Görkem Göktaş, Mehmet Çavuş, Cemal Yaşınses, Samet Hacı Karacaoğlu, Rifat Sonatlı, Öskan Kaya, Ada Osman Eseller, Burak Aşan, Halil Esen

Gençler Birliği (10)

Doğuhan Aktaş, Ogün Köksal, Murat Delibaş, Semih Bozkurt, Samet Çınar, İbrahim Bulut, Ali Karal, Ertan Bulut, Ahmet Yeşil, Barış Özkol

Bostancı Bağcıl (9)

Ahmet Zaifoğlu, Emre Sağnak, Bilal Çeri, Fırtına Özdil, Ahmet Vatansever, Amstrong Chigoue Chidi, Berkem Korbay, Hüseyin Sarro, Serhan Damdelen

Gençlik Gücü (9)

Hasan Kordal, Agit Altan, Alpelen Kürşat Özdinç, Doğukan Bulut, Berkem Burhan Bahriyeli, Mert Ateş, Hakan Karacaoğlu, Hascan Kırmaz, Çağatay Gürler

Yeni Boğaziçi (8)

Hüseyin Genel, Cafer Karamansoylu, Baki Aşcıbaşı, Doğuş Plevne, Salih Köreli, Veysel Coşkun, Mustafa İnanç, Kemal Varan

Binatlı (7)

Hasan Alpözgen, Burak Sarıkaya, Taner Bingöllü, Çağdaş Arslan, Reşit Erişik, Kamil Çerkez, Yusuf Yontar

Dumlupınar (7)

Batuhan Ak, Mustafa Sakallı, Hasan Oduncuoğlu, İbrahim Arcanlı, Mehmet Fuat, Ali Özay Çelik, Adem Ertem

Esentepe (7)

Turan İlçiktay, İsmail Uçar, Yakup Şen, Sinan Soytürk, Kubilay Çil, Hasan Songur, Şahin Şeker

GAÜ Çetinkaya (7)

Cemre Piro, Ergün Arda Sevgin, Çağrı Bulduk, Fuat Behaettin, Osman Turgut, Kağan Görneçli, İbrahim Çıdamlı

Gönyeli (7)

Özgür Gül, Okan Göktürk, Menteş Mertkaya, Erdoğan Nalbant, Erhan Şahin Kendirci, Tacettin Köse, Buğra Görkem Getirmez

Mağusa Türk Gücü (6)

Ferhat Çakar, Erkan Eran Ali, Kadir Ceyhan, Barış Dolu, Barın Bozak, Erdoğ Barkınay

Merit Alsancak Yeşilova (6)

Yılmaz Papatya, Cenker Yazar, Hasip Uluhan, İlhan İşseven, Yunus Yeşilırmak, M. Deniz Kibar

Cihangir (5)

Mehmet Karaman, Yusuf Ahraz, Mustafa Seleker, Ali Dağdelen, Caner İyici

Lefke (4)

Ahmet Boğaç, Kaan Savaşkan, Zihni Temelci, Mehmet Özeralp

Yalova (4)

Veli Avcı, Tufan Gençay, Onur Uruk, Mert Keskiner

Gaziköy (3)

Asım Pil, Nazmi Yiğit, Mehmet Öztürk

Göçmenköy (3)

Cemre Paşa, Uğur Tekin, Mehmet Abay

Karşıyaka (3)

İlksen Yeşilada, Tahir Soukoluk, Ahmet Can Temel

Lapta (3)

Mustafa Akış, Ali Nazlıoğlu, Süleyman Langer

Türk Ocağı (3)

Zeki Çetinkol, Justice Amenyaglo, Hasan Alat

Baf Ülkü Yurdu (2)

Azat Berhan Tip, Lawal Murtadah Oladipupo

Doğan Türk Birliği (1)

Taygur Dervish

Küçük Kaymaklı (1)

Türbay Yırtıcışahin

Mesarya (1)

Mehmet Sezer Gül