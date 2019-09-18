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  3. 40 kişilik münhale 600 civarı başvuru
40 kişilik münhale 600 civarı başvuru

40 kişilik münhale 600 civarı başvuru

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 40 sivil hizmet görevlisi alımı için çıkılan münhale 600 civarı başvuru yapıldı.

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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 40 sivil hizmet görevlisi alımı için çıkılan münhale 600 civarı başvuru yapıldı.

Güvenilir Polis kaynaklarından elde edilen bilgide 40 sivil hizmet görevlisi alımı için 600 civarında kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ağustos ayı sonunda açıklanan münhalde, Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 40 sivil hizmet görevlisi için duyurusu yapmıştı.

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