40 dönümlük alan yandı

Kalecik'te köyünün doğu kısmında bulunan tepelik arazide bugün saat 12.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra çevre halkı ve traktörler ile yangın söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 40 Dönümlük arazi içerisinde bulunan yabani zeytin, harnup ve mersinlik ile makilik alan yandı.