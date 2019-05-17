4 yerli üründe kalıntı 

Tarım Dairesi, 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmazken, yerli domates, asma yaprağı, kaypa biber ve maydanozda limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirildiği bildirildi.

İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, sığır besi, süt ve geliştirme yemleri, erik çeşitleri, çilek, kiraz, soya küsbesi, buğday unu, antep fıstığı (iç) ve karpuz olmak üzere 33 numuneden 33'ünün temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden domates, salatalık, asma yaprağı, kabak, maydanoz, golyandro, biber çeşitleri, patates, marul, roka ve ıspanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz bulunurken, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı ifade edildi.

Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan üçüncü numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Gazimağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ilacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait domates ürünlerinden ikinci kez alınan numunelerede laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına izin verildiği açıklandı.