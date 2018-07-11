4. kattan düştü, hayatını kaybetti

Mağusa’da bugün sabaha karşı 25 yaşındaki Abdulvahap Önal, Karakol bölgesinde bulunan Kutup Otel Apartmanı 2’nin arka tarafında ölü bulundu. Olay yerinde soruşturma başlatan polis, Önal'in kaldığı otelin dördüncü katından düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis Önal'ın ölümü ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 11.07.2018 tarihinde, 03:47 sıralarında, Gazimağusa’da Abdulvahap ÖNAL (E-25) kalmakta olduğu otelin dördüncü katında bulunan balkon kısmından beton zemine düşmek suretiyle yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.