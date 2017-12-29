4 ADAYDA YASAL SORUN VAR

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, oy pusulasında isimleri yer alan 4 adayın sabıka kayıtlarından dolayı yasal sorun olduğunu ve adaylıklarının aykırı bulunduğunu açıkladı.

Şefik, bu kişilerin yasa uyarınca oy pusulasında isimlerinin yer aldığını ancak kazansalar bile milletvekili olamayacaklarını söyledi.

Girne İlçe Seçim Kurulu’nun YSK tarafından da onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla YDP Girne Adayı Okan Erdemsiz’in seçilmek için gerekli şartları taşımadığını ifade eden Şefik, MDP Lefkoşa 4. sıra adayı Soykan Türken, MDP Lefkoşa 8. sıra adayı Derya Karmaner’in ve MDP Gazimağusa 6. sıra adayı Ayşe Karakuzu’nun adaylıklarının da ilgili ilçe seçim kurullarınca aykırı bulunduğunu bildirdi.