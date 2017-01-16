Yaklaşık bir yıl önce yakalandığı amansız hastalığa yenilen 38 yaşındaki Deniz Ergüler dün hayata gözlerini kapadı.

11 ve 7 yaşlarında iki çocuk annesi Deniz Ergüler, yaklaşık bir yıldır beyin tümörü ile mücadele ediyordu…

‘Yılın Çocuk Kitabı’ Ödülü…

Ailesi ile birlikte Karakum’da yaşayan Deniz Ergüler, iç mimarlık mesleğinin yanı sıra, geçtiğimiz gün yazdığı çocuk kitabı ile de İngiltere’de radyo kuruluşunun düzenlediği ödül töreninde ‘YILIN ÇOCUK KİTABİ’ ödülünün sahibi olmuştu.

Deniz Ergüler, sağlık durumu çok iyi olmamasına karşın geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere’de düzenlenen ödül törenine katılmış, büyük sevinç yaşamıştı.

Eşi duyurdu: “Eşim, huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu…”

Eşi Olkan Ergüler’in dün sabah “Eşim Deniz pazar sabah erken saatte huzurlu bir şekilde dünyaya gözlerini yumdu” sözleri ile duyurduğu Deniz Ergüler’in yaşama vedası ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu...

Deniz Ergüler, dün Balıkesir’de toprağa verildi…