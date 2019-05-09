36 yılda 34 hükümet

“KKTC’nin ilk dörtlü koalisyon hükümeti”sıfatını taşıyan CTP-HP-TDP-DP koalisyonunun 460 gün süren ömrü, Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu istifasıyla tamamlanırken, siyasette yeni bir süreç başladı.

İstifanın ardından gözler yeni hükümetin hangi partilerce kurulacağına çevrildi. Siyasi partilerde dün başlayan değerlendirme toplantıları bugün de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman’ın istifasını sunduğu görüşmede yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kendi arasında istişarelerini tamamlamasından sonra görüşmelerine pazartesi başlayacağını ve ardından güvenoyu alabilecek bir hükümet oluşumu için görevlendirme yapacağını açıkladı.

ANAYASAL SÜREÇ

7 Ocak 2018’deki erken genel seçiminin ardından 2 Şubat’ta kurulan ve 15 Şubat’ta güvenoyu alan 4’lü koalisyon hükümetinin istifasıyla Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümeti kurabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline görev verecek. Bu görevi alacak milletvekilinin 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümet kuruluncaya kadar, şimdiki hükümet görevine devam edecek.

Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Koalisyon hükümetinde bir süredir konuşulan sıkıntılar, önceki gün Meclis’te gündeme gelmiş, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlunun yönetici olduğu Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralaması eleştirilere yol açmıştı.

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş dün bakanlıktan istifasını açıklarken, koalisyon ortağı partilerden Halkın Partisi’nin parti meclisi dün yaptığı toplantıda 4’e karşı 55 oyla koalisyondan çekilme kararı almıştı.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yeni bir hükümet oluşumuna imkan vermek üzere istifa kararı aldığını ve istifasını bugün Cumhurbaşkanı’na sunacağını açıklamıştı.

CTP-HP-TDP-DP KOALİSYONU

4 siyasi partinin ilk kez bir koalisyon oluşturmasıyla kurulan hükümet, 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekiline sahip.

7 Ocak 2018 seçimlerinde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı.

KKTC’DE HÜKÜMETLER… YENİ HÜKÜMET 35’İNCİ HÜKÜMET OLACAK

KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’ten bugüne 34 hükümet görev yaptı. Yeni kurulacak hükümet, ülkenin 35’inci hükümeti olacak.

Başbakanlık web sitesindeki bilgilere göre KKTC’de hükümetler ve görev yaptıkları tarihler şöyle:

1. III. Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983)

2. II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985)

3. I. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986)

4. II. Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988)

5. III. Eroğlu Hükümeti (23.05.1988 - 11.05.1989)

6. III. Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990)

7. IV. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992)

8. IV. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994)

9. I. Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995)

10. I. Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995)

11. II. Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995)

12. III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

13. V. Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998)

14. V. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998)

15. VI. Eroğlu Hükümeti (30.12.1998 - 08.06.2001)

16. VII. Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004)

17. Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004)

18. Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005)

19. Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005)

20. Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006)

21. II.Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007)

22. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008)

23. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009)

24. Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010)

25. Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011)

26. Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012)

27. Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012)

28. Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 06.06.2013)

29. Siber Hükümeti (06.06.2013 - 02.09.2013)

30. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (02.09.2013 - 10.10.2014)

31. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 16.07.2015)

32. Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016)

33. Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

34. Erhürman Hükümeti (2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019)