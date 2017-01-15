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  3. 36 futbolcu takım değiştirdi
36 futbolcu takım değiştirdi

36 futbolcu takım değiştirdi

Futbolda 2-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bonservisli transfer listesi yayınlandı.

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Futbolda 2-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bonservisli transfer listesi yayınlandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 12 günlük sürede 36 futbolcu bonservisli olarak farklı takımlara transfer oldu. Bonservisli olarak en fazla transfer yapan ekipleri ise K-Pet Süper Lig ekipleri GAÜ Çetinkaya ile Dumlupınar oldu.

KTFF’nin yayınladığı listede şu isimler bulunuyor

 

OYUNCU                                            TAKIM

Cemil Awwad                                   Akova  

Mustafa Tekpınar                           Baf Ülkü Yurdu

Görkem Aner                                   Baf Ülkü Yurdu

Emir Hüseyin Eğitmen                   Binatlı  

Ali Türkbayoğlu                                Bostancı Bağcıl

Doğan Işıker                                      Cihangir

Nurettin Gecekuşu                        Cihangir              

Erol Aksunlar                                    Cihangir              

Arda Akyazı                                       Dipkarpaz          

Arca Akyazı                                        Dumlupınar

Emre Zengin                                     Dumlupınar

Sedat Hasan Tuğralı                       Dumlupınar       

Ömer Uçar                                         Dumlupınar

Celal Habeşoğlu                               Dumlupınar

Hüseyin Kayalılar                             Dumlupınar       

Yusuf Karaaziz                                  Düzkaya             

Mahmut Polat                                  GAÜ Çetinkaya               

Mustafa Kemal Baran                   GAÜ Çetinkaya               

Emre Özsin                                        GAÜ Çetinkaya               

Cihan Karaahmetli                          GAÜ Çetinkaya               

Mahmut Polat                                  GAÜ Çetinkaya               

Ertan Ersan                                        GAÜ Çetinkaya               

Mustafa M. Ayker                          Göçmenköy      

Raif Selden                                        Gönyeli

Arif Cemal Pınardan                       Karşıyaka           

Mustafa Kılıç                                     Karşıyaka           

Uğur Naci Gök                                  Küçük Kaymaklı               

Barkın İncirlili                                    Küçük Kaymaklı               

Aktan Naim Yıltan Birkay              Küçük Kaymaklı               

Azat Berhan Tip                                               Küçük Kaymaklı               

Feray Çoban                                     Maraş  

Mehmet Tuncay                             Maraş  

Nasuh Güngör                                 Mormenekşe   

Serkan Önet                                     Yalova  

Erdinç Börekçi                                  Yalova  

Efe Türker Var                                  Yenicami            

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