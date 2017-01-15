36 futbolcu takım değiştirdi
Futbolda 2-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bonservisli transfer listesi yayınlandı.
Futbolda 2-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bonservisli transfer listesi yayınlandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 12 günlük sürede 36 futbolcu bonservisli olarak farklı takımlara transfer oldu. Bonservisli olarak en fazla transfer yapan ekipleri ise K-Pet Süper Lig ekipleri GAÜ Çetinkaya ile Dumlupınar oldu.
KTFF’nin yayınladığı listede şu isimler bulunuyor
OYUNCU TAKIM
Cemil Awwad Akova
Mustafa Tekpınar Baf Ülkü Yurdu
Görkem Aner Baf Ülkü Yurdu
Emir Hüseyin Eğitmen Binatlı
Ali Türkbayoğlu Bostancı Bağcıl
Doğan Işıker Cihangir
Nurettin Gecekuşu Cihangir
Erol Aksunlar Cihangir
Arda Akyazı Dipkarpaz
Arca Akyazı Dumlupınar
Emre Zengin Dumlupınar
Sedat Hasan Tuğralı Dumlupınar
Ömer Uçar Dumlupınar
Celal Habeşoğlu Dumlupınar
Hüseyin Kayalılar Dumlupınar
Yusuf Karaaziz Düzkaya
Mahmut Polat GAÜ Çetinkaya
Mustafa Kemal Baran GAÜ Çetinkaya
Emre Özsin GAÜ Çetinkaya
Cihan Karaahmetli GAÜ Çetinkaya
Mahmut Polat GAÜ Çetinkaya
Ertan Ersan GAÜ Çetinkaya
Mustafa M. Ayker Göçmenköy
Raif Selden Gönyeli
Arif Cemal Pınardan Karşıyaka
Mustafa Kılıç Karşıyaka
Uğur Naci Gök Küçük Kaymaklı
Barkın İncirlili Küçük Kaymaklı
Aktan Naim Yıltan Birkay Küçük Kaymaklı
Azat Berhan Tip Küçük Kaymaklı
Feray Çoban Maraş
Mehmet Tuncay Maraş
Nasuh Güngör Mormenekşe
Serkan Önet Yalova
Erdinç Börekçi Yalova
Efe Türker Var Yenicami