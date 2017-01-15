36 futbolcu takım değiştirdi

Futbolda 2-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bonservisli transfer listesi yayınlandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 12 günlük sürede 36 futbolcu bonservisli olarak farklı takımlara transfer oldu. Bonservisli olarak en fazla transfer yapan ekipleri ise K-Pet Süper Lig ekipleri GAÜ Çetinkaya ile Dumlupınar oldu.

KTFF’nin yayınladığı listede şu isimler bulunuyor

OYUNCU TAKIM

Cemil Awwad Akova

Mustafa Tekpınar Baf Ülkü Yurdu

Görkem Aner Baf Ülkü Yurdu

Emir Hüseyin Eğitmen Binatlı

Ali Türkbayoğlu Bostancı Bağcıl

Doğan Işıker Cihangir

Nurettin Gecekuşu Cihangir

Erol Aksunlar Cihangir

Arda Akyazı Dipkarpaz

Arca Akyazı Dumlupınar

Emre Zengin Dumlupınar

Sedat Hasan Tuğralı Dumlupınar

Ömer Uçar Dumlupınar

Celal Habeşoğlu Dumlupınar

Hüseyin Kayalılar Dumlupınar

Yusuf Karaaziz Düzkaya

Mahmut Polat GAÜ Çetinkaya

Mustafa Kemal Baran GAÜ Çetinkaya

Emre Özsin GAÜ Çetinkaya

Cihan Karaahmetli GAÜ Çetinkaya

Mahmut Polat GAÜ Çetinkaya

Ertan Ersan GAÜ Çetinkaya

Mustafa M. Ayker Göçmenköy

Raif Selden Gönyeli

Arif Cemal Pınardan Karşıyaka

Mustafa Kılıç Karşıyaka

Uğur Naci Gök Küçük Kaymaklı

Barkın İncirlili Küçük Kaymaklı

Aktan Naim Yıltan Birkay Küçük Kaymaklı

Azat Berhan Tip Küçük Kaymaklı

Feray Çoban Maraş

Mehmet Tuncay Maraş

Nasuh Güngör Mormenekşe

Serkan Önet Yalova

Erdinç Börekçi Yalova

Efe Türker Var Yenicami