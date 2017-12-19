34 yaşındaki Ferdi Afiya yaşama tutunamadı!

Lefkoşa’da ikamet eden 34 yaşındaki Ferdi Afiya geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım’da epilepsi krizi nedeniyle evde yere düşerek beyin kanaması geçiren Afiya, Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alınmıştı. 33 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Afiya, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Ferdi Afiya, 22 Aralık Cuma günü Lefke Cami’de okunacak öğle namazı ardından toprağa verilecek.