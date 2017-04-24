Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 16 yaşından küçük ‘genç suçlu’ sayısı korkutucu boyuta ulaştı.

Son 3 yılda çeşitli suçlarla ilgili toplamda 326 genç, suçlu bulunup mahkûm edildi, 23’ü HAPİS CEZASI aldı.

Hapis cezası alan çocuklar ISLAHEVİ eksikliğini de bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Genç suçluların özellikle ‘soygun yapmak, ev dükkân açmak, sirkat, tasarruf’ suçunu işlediği dikkat çekti. 2014-2016 yılları arasında suçlu bulunan 326 gencin 163’ü hakkında söz konusu suç ile ilgili karar üretildi.

Yüksek Mahkeme Sekreterliği tarafından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda 16 yaşından küçük genç suçlular ile ilgili resmi veriler yer aldı.

Rapora göre; 2014 yılında suçlu bulunup, mahkûm edilen genç suçlu sayısı 121 olarak tespit edilmiş, 2015’te bu rakam 89’a gerilemişti.

SOYGUN İLK SIRADA!.. Genç suçluların özellikle ‘soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat, tasarruf’ suçunu işlediği rapora yansıdı. 2014-2016 yılları arasında suçlu bulunan 326 gencin 163’ü hakkında bu suç ile ilgili karar üretildi.

Geçtiğimiz yıl 116 genç suçlu…

2016 yılında 16 yaşından küçük sanıklarla ilgili olarak mahkemelerde 95 dava geldi.

Bir önceki yıldan askıda kalanlarla birlikte neticelenen 99 davada muhtelif suçlarla itham edilen 114'ü erkek, 2’si kız 116 GENÇ SUÇLU bulunarak mahkûm edildi.

11 çocuğa hapislik!

Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre; geçtiğimiz yıl 16 yaşından küçük 11 erkek suçluya hapislik cezası verildi.

Bu suçluların 9’u Girne Mahkemesi’nde yargılanarak mahkûm olurken, 1’i Lefkoşa 1’i de Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

12’sine nezaret emri, 6’sına para cezası…

Genç suçluların 12’sine nezaret emri, 6’sına da para cezası verildi.

Para cezası verilen 6 çocuğun 1’i kız çocuğu olduğu rapora yansıdı.

Öte yandan 86’sı erkek, 1’i de 16 yaşından küçük kız çocuğu olmak üzere toplamda 87 genç ile ilgili suçlar ‘başka şekilde halledildi’…

Ülkemizde yalnızca suç oranları değil, 16 yaşından küçük ‘genç suçlu’ sayısı da korkutucu boyuta ulaştı. Son 3 yılda çeşitli suçlarla ilgili toplamda 326 genç, suçlu bulunup mahkûm edildi, 23’ü HAPİS CEZASI aldı.

Lefke’de ‘GENÇ SUÇLU’ yok!..

2016 yılında çeşitli suçlardan mahkûm olan 116 gencin 58’i Girne, 30’unun Lefkoşa, 18’inin ise Mağusa’da tespit edildi.

Öte yandan İskele’de 2, Güzelyurt’ta ise 8 genç suçlu bulundu, Lefke’de ise herhangi bir genç suç işlemedi.

Soygun ilk sırada!

Genç suçluların işlediği suç türleri incelendiğinde ‘soygun yapmak, ev dükkân açmak, sirkat, tasarruf’ suçlarının fazlalığı dikkat çekiyor.

2016 yılında bu suçtan toplamda 73 çocuk suçlu ile ilgili mahkeme kararı üretildi.

4 çocuk nezarete atılırken, 69 çocuk suçlu da ‘başka şekilde karara bağlandı’.

Adam öldürme, vahim yaralama, darp ve tecavüzde 18 GENÇ SUÇLU!..

Bununla birlikte mahkeme ‘adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz’ suçlarıyla ilgili 18 çocuk hakkında karar üretti.

Bunların 2’si nezaret altına alındı, geriye kalanlarla ilgili de ‘başka şekilde karara bağlandı’…

Diğer suçlar…

Genç suçlularla ilgili rapora yansıyan diğer suçlar şöyle: “Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma’ suçlarından 3 çocuk, trafik ve diğer suçlardan 19 çocuk, kavgada yer almak, rahatsızlık ve kasti hasar suçlarından 3 çocuk”…

2014 ve 2015’te durum neydi?

2014’te 121 genç suçlu!

3 gence hapislik!..

2014 yılında suçlu bulunup, mahkûm edilen genç suçlu sayısı 121 olarak tespit edilmişti.

Genç suçluların 16’sını kızlar oluşturmuştu.

Söz konusu yılda 20 gence nezaret emri verildi,3 gence hapislik cezası, 16 genç para cezası verildi, 82 gencin davası ise ‘başka şekilde halledildi’.

Gençlerin 55’i ‘soygun yapmak, ev dükkân açmak, sirkat ve tasarruf’ suçlarından 27’si ‘adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz’ suçundan, 14’ü ‘kavgada yer almak, rahatsızlık ve kasti hasar’, 11’i ‘silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma ve kullanma’, 9’u trafik ve diğer suçlardan, 2’si sahte para temini, 1’i ‘cinsi münasebette bulunmaya teşebbüs’, 1’i ‘uygunsuz hareket’, 1’i ise ‘hin keneviri tasarrufu’ndan suçlu bulunmuştu.

2015 yılında 89 genç…

Soygun yapmak ilk sırada!

2015’te 16 yaşından küçük 89 genç suçlu, çeşitli suçlar nedeniyle mahkûm edildi.

Bu suçluların 6’sını kız çocukları oluşturdu.

Rapora göre, 89 genç suçlunun 6’sı para cezasına çarptırıldı, 9’u hapislik cezası aldı, 3’üne de nezaret emir verildi. 71 genç suçlunun suçları da ‘başka şekilde halledildi’.

2015’te işlenen suç türlerinde yine ‘soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat ve tasarruf’ suçları ilk sırada yer aldı.

Söz konusu yıl bu suçla ilgili 35 çocuk hakkında mahkeme kararı üretildi.

Öte yandan aynı yıl 18 çocuğun da ‘silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma ve kullanma’ suçlarından mahkum olması da dikkat çekti.

15 çocukla ilgili ise ‘adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz’ suçlarıyla ilgili mahkeme kararı üretildi.

Diğer suçlar ve çocuk sayıları ise şöyle: “Trafik ve diğer suçlar: 12 çocuk, kavgada yer almak, rahatsızlık, kasti hasar: 6 çocuk, uygunsuz hareket: 3 çocuk”