Farklı tarihlerde düzenlenmiş sahte çekleri tedavüle sürüp sahtekârlıkla para temin etmek suçlaması ile aranan kişi ilan edilen zanlı O.Ç ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olguları aktardı.

Polis, zanlının 03.07.2016 tarihinde ülkeye giriş yapmasının akabinde bir gün sonra, farklı saatlerde Reis Süpermarket, Yaman Süpermarket ve Erülkü Süpermarket’e giderek tasarrufunda bulundurduğu 3 ayrı ve her biri kendi adına yazılan ve her biri 1820 TL değerinde KoopBank adını kullanarak sahte olarak düzenlenen çekleri, yaptığı alışverişe karşılık tedavüle sürüp, karşılığında sahtekârlıkla muhtelif yiyecek içecek ve temizlik malzemeler ile çek üstü olarak nakit para alıp sahtekârlıkla kredi temin etmiş ardından da bir gün sonra KKTC’den çıkış yaptığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 16.10.2019 tarihinde gece 23.00 raddelerinde KKTC giriş yapmak istemesi ile tutuklandığını ve polise yardımcı olarak tedavüle sürdüğü çekleri ile ilgili itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip, ifadesinde kendisini ismini tam olarak hatırlamadığı bir şahıs kendisini yönlendirmesi ve istemleri doğrultusunda bu çekleri kullandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde belirttiği ve şu an ismini belirtmek istemediği şahsın net ismine ve soy ismine ulaşıldığını aktardı.

“KKTC’de ‘turist’ sıfatı ile bulunuyor…”

Bu şahsın, uçuş manifestolarından Zanlı O.Ç ile KKTC’den ayni gün, aynı anda çıkış yaparak aynı uçakta Türkiye’ye gidiş yaptığını, ayrıca bu şahsın muhaceret kayıtlarından yapılan araştırmada da hiçbir surette çıkış yaptıktan sonra KKTC giriş yapmadığının da tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girdiğini ve müebbet hapislik cezası içeren suçlardan olduğunun altını çizdi. Polis, zanlının KKTC’de turist sıfatı ile bulunduğunu ve serbest kalması halinde yasadışı yollardan kaçma ihtimalinin olduğuna değinip, davaları görüşülünceye değin cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Güner Göktuğ, müvekkilinin yargılanmaktan kaçmayacağını savundu ve teminatla serbest kalmasını talep etti. Savcı Ruso ise, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.