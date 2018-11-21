3 saatlik aksama giderildi

Devlet kurumlarına ait resmi internet siteleri, 3 saat hizmet veremedi.

Sorun saat 12.00 sıralarında sona erdi...

Kamu-Net'ten kaynaklandığı ifade edilen ve sabah saatlerinde yaşanan sorun nedeniyle Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Ajansı Kıbrıs'ın resmi internet siteleri devre dışı kaldı.

Sıkıntının çözülmesi ile resmi internet siteleri yeniden devreye girdi.