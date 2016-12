Cenk Mutluyakalı



Bakanlar Kurulu “Resmi Gazete’de yayınlanmamak” şartıyla 13 Aralık 2016 tarihinde iki ayrı karar üretti. Her iki karar da Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapatılması sürecinde taşınan yolcular için Atlas Jet Havacılık AŞ. isimli firmaya 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasını ön görüyor. Sayıştay ve Hukuk Dairesi, daha önce ortaya koyduğu görüşlerde, ilgili firmaya ‘fazla ödeme yapıldığı’nı belirtmişti.

İki karar da aynı tarihi taşırken, içerik ve gerekçelerdeki farklılık dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN iki kararı da ele geçirdi.

Bakanlar Kurulu’nun ikinci kararında 23.1.2013 tarihli Sayıştay raporuna göre ödeme yapılmasına gönderme yapıldı. Ancak Sayıştay, 14 Şubat 2013 tarihinde Çalışma Bakanlığı’na gönderdiği bir mektup ile Atlas Jet’e 21.5 milyon TL ödeme yapıldığını, 4 milyon 470 bin 531 TL’nin “fazla ödeme” olduğunu belirtmiş, bu paranın geri alınmasını istemişti.

Sayıştay’ın, ilgili firmaya “fazla ödeme yapıldığı” ve “teminat mektubunun kırılarak bu ödemenin geri alınması” uyarısına rağmen, Bakanlar Kurulu ikinci kararında bunun tam aksi iddialar ortaya konması dikkat çekti.



“Türkiye hükümetinin direktifiyle” cümlesi kaldırıldı



Bakanlar Kurulu’nın aynı konuda, aynı tarihle aldığı ikinci kararda, kimi ifadelerin kaldırılması da dikkat çekti.

“KTHY yolcularının taşınabilmesi için taşıma emrini vermiş olan TC Hükümeti” ifadesi, ikinci Bakanlar Kurulu raporunda yer almadı.

Öte yandan, ikinci kararda, 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılması “5617/2016 numaralı davanın geri çekilmesi ve KTHY Ltd. ile ilgili yeni dava ikame edilmemesi” şartına da bağlandı.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun kararına gerekçe olarak “bilirkişi” raporu gösterildi.

Atlas Jet’e geçmişten bugüne, kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları yolcularının taşınması karşılığında, imzalanan bir protokole göre 21 Milyon 500 TL ödeme yapılmıştı. “Boş koltukların” ödenmesi ise ihtilaf konusu olmuştu.







“4.4 milyon fazla ödeme”



Sayıştay Başkanlığı, yaptığı denetimler sonucu 5 Şubat 2013 tarih ve 1356 sayılı ayrıca 14 Şubat 2013 tarih ve 1863 sayılı yazıları ile Atlas Jet’e 4 milyon 470 bin 531 TL “fazla ödeme yapıldığı” sonucunu not etmiş, bu paranın geri alınmasını istemişti.

Hukuk Dairesi de 19 Mart 2013 tarihli raporu ile Sayıştay’ın kararına uyulmasını görüşünü ortaya koymuştu.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 13 Aralık 2016 tarihli kararında Sayıştay ve Hukuk Dairesi’nin daha önce yayınlanan görüşlerini dikkate almadı, “KKTC Hükümetince atanan bilirkişilerin” raporuna göre hareket etti.

“Bilirkişi” olarak görevlendirilen isimlerin Fikret Çavuşoğlu ve Mehmet Darbaz’ın olduğu öğrenildi.



İşte ilk karar



BAKANLAR KURULU, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında şu kararı yayınladı:

“Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanmaması kaydıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) yolcularının Atlas Jet tarafından taşınması ile ilgili olarak, Atlas Jet ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlığı gidermek üzere KKTC Hükümeti tarafından atanan bilirkişi raporuna göre, ödenmeyen boş koltuklar ile Atlas Jet Havacılık A.Ş tarafından KTHY aleyhine İngiltere’de açılan davalar sonucu ödenen cezaların Atlas Jet A.Ş’ne ödenebilmesi için, KTHY yolcularının taşınabilmesi için taşıma emrini vermiş olan TC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme emri konusunda görevlendirilmesine, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak buldukça uygun göreceği bir kalemden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 3.071.149.63 STG’nın ödenmesi hususunda yetkili kılınmasına karar verdi.”



İşte ikinci karar

BAKANLAR KURULU, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında aynı konuda, ikinci bir karar üretti ya da yeni bir karar, yine aynı tarihle yayınladı. İkinci karar ise şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydıyla tasfiye edilen Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd’in 21.6.2010 tarihine kadar parasını tahsil edip taşıyamadığı yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için Atlas Jet Havacılık AŞ tarafından gerçekleştirilen seferler, ayrıca Kıbrıs Türk Hava Yolları aleyhine İngiltere’de açılan davalar sonucu Atlas Jet Havacılık AŞ tarafından ödenen cezaların Atlas Jet Havacılık AŞ’ne ödenebilmesi hususunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucu açılan davalar ve bu sürecin çok uzun sürmesi neticesinde 23.1.2013 tarih ve say. 00.00-B 6.00.104-13/36 tarihli Sayıştay Denetim Raporu’na istinaden Sayıştay Başkanlığı’nın da oluru neticesinde 5 milyon TL tutarındaki teminat mektubunun serbest bırakılmasına rağmen sürekli sorun olarak gündemimize getirilmekte olup yapılan ödemeler hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığı gidermek ve açılan 5617/2016 numaralı davanın geri çekilmesi, KTHY Ltd. ile ilgili yeni dava ikame edilmemesi hususunda yazılı taahhütname verilmesi koşulu ile Atlas Jet Havaacılık Aş. Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe olanakları çerçevesinde uygun göreceği bir kalemden, TC Hükümeti ile yapılan istişareler ve ülke menfaatleri açısından Atlas Jet Havacılık AŞ’ye 3.071.149.63 STG’nin katkı olarak ödenmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verildi.”