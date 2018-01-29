3 kişiyi bıçakla yaraladı, yakalandı

Girne’de Beycanlar Çarşısında 18 Ocak 2018 tarihinde çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayanlardan biri olduğu öne sürülen H.A, ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Ocak 2018 tarihinde Girne-Beycanlar bölgesinde bulunan Cengizhanlı Sokakta saat 19.40 sıralarında H.A, Y.B ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç kişinin, kendilerine ters cevap verdikleri gerekçesiyle İbrahim Donatmış (E-19), Sait Atlar (E-19) ve Erkan Kurnaz (E-21) ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, çıkan kavgada zanlıların Atlar’ı sağ bacağından, Donatmış’ı her iki bacağından, Kurnaz’ı belinden ve kalçasından bıçakla yaraladıklarını ifade etti. Polis, ayrıca zanlıların Donatmış’ın yüzüne kafa atıp burun kemiğini kırdıklarını kaydetti. Yaralıların olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildiklerini kaydeden polis, olayla ilgili aranan zanlılardan H.A’nın önceki gün ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda yakalandığını söyledi. Polis, zanlının çelişkili ifade verdiğini, olay yerinde olduğunu tespit ettiklerini belirterek soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.