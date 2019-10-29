3 izinsize ‘ihraç’
Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen K.A, A.B ve F.M bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
A+A-
Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen K.A, A.B ve F.M bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Süleyman Talu, zanlıların önceki gün girnede gerçekleştirilen rutin kontrollerde tespit edildiklerini söyledi.
Polis, zanlı A.B’nin 5 Aralık 2018, F.M’nin 28 Mayıs 2018 ve K.A’nın 1 Ağustos 2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını ifade etti.
Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatacaklarını kaydeden Talu, 3 gün süre istedi.
Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlılar ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti.
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler